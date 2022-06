Lewis Hamilton recibe la ciudadanía honoraria de Brasil

Entornointeligente.com /

El Congreso de Brasil aprobó el jueves una moción simbólica para que Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, sea nombrado ciudadano honorario de la nación sudamericana.

El diputado André Figueiredo hizo la sugerencia por primera vez en noviembre, después del Gran Premio de Brasil del año pasado, que Hamilton ganó en Interlagos. El piloto de Mercedes llevó una bandera verde y amarilla en su vuelta de la victoria y en el podio para celebrarlo con los aficionados locales.

«Sin palabras. Hoy me han concedido la ciudadanía honoraria de uno de mis lugares favoritos del mundo», dijo Hamilton, de 37 años, en Instagram, publicando fotos suyas con la bandera brasileña. «Realmente no tengo las palabras en este momento. Gracias Brasil, te quiero, no puedo esperar a verte de nuevo».

Hamilton tiene muchos fans en Brasil debido a sus carreras de F1 y a su respeto por el tricampeón del mundo y héroe local Ayrton Senna, que murió en un accidente en Imola, Italia, en 1994.

Hamilton, que perdió el campeonato de pilotos de 2021 a manos de Max Verstappen en la última vuelta de la temporada, está luchando este año. Está en sexta posición con 50 puntos antes del Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, la octava carrera del calendario.

