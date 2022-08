Lewis Hamilton pudo haber participado en la película «Top Gun: Maverick»

Entornointeligente.com /

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton desveló recientemente que debió rechazar un papel en la película «Top Gun: Maverick».

Es mundialmente conocido que el piloto y Tom Cruise son amigos, de hecho no es extraño ver al actor en carreras de Fórmula 1 con el equipo Mercedes apoyando a Hamilton.

Es por esto que Cruise le ofreció un papel secundario a Lewis Hamilton en la nueva entrega de «Top Gun» la cual se estrenó este 2022.

Hamilton habló en una entrevista con Vanity Fair sobre el ofrecimiento de su amigo y su felicidad al respecto pues es un gran fan de la primera entrega de la película, estrenada en el año 1986.

«Dije: ‘No me importa qué papel sea. Incluso barreré algo, seré un limpiador en la parte de atrás’», le dijo Hamilton a Tom Cruise cuando le comentó que qería ser parte de la película.

Lewis Hamilton reveló que es amigo de Tom Cruise y pudo actuar en la película Top Gun. «Cuando me enteré de que se iba a hacer, dije 'dios mío, tengo que preguntarle. No me importa el papel que sea. Incluso estaré atrás barriendo'». Pero el calendario de la F1 no se lo permitió. pic.twitter.com/JE6Yfqfi1x

— VarskySports (@VarskySports) August 9, 2022 Por esto, el actor no dudó en ofrecerle un papel como piloto de combate en la entrega.

Sin embargo, la película se grabó durante la temporada de Fórmula 1, por lo que el británico tuvo que rechazar la oportunidad, pues se iba a perder muchas carreras del calendario.

«Fue la llamada más molesta que jamás haya hecho» , expresó el piloto de Mercedes sobre el momento de comunicarle a Cruise que no participaría en la entrega.

Con información de Marca .

