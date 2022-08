Lewis Hamilton no tiene intención de retirarse de la Fórmula 1

Entornointeligente.com /

NotiGlobo.- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ofreció hace poco una entrevista especial para Vanity Fair , y allí habló sobre el reciente anuncio de retiro del alemán Sebastian Vettel, tema que a su vez devino en una disertación sobre su propio futuro y las perspectivas que todavía tiene para su carrera. ¿La conclusión? ¡Que no piensa dejar la Fórmula 1!

De hecho, el 7 veces campeón del mundo dio a entender que su retirada está muy lejos todavía , y que se plantea incluso llegar a ser el piloto más viejo de la parrilla cuando Fernando Alonso (que es quien ostenta ese título en estos momentos) no esté.

«Antes de que nos demos cuenta Fernando Alonso ya no estará ahí, ¿qué pasará entonces? Supongo que yo seré el más viejo de la parrilla», declaró, apuntando a que sería deshonesto de su parte el no reconocer que no ha pensado en renovar el contrato que le une a Mercedes hasta el final del año 2023.

«Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano», explicó, asegurando que la reciente decisión de Vettel no ha cambiado sus planes . «No me ha hecho pensar sobre mi futuro, pero es un recordatorio de que estoy en la parte de mi carrera en la que la gente con la que llegué y he corrido durante tanto tiempo empieza a parar», matizó.

» Yo estoy pensando en cómo mejorar este coche, en qué pasos tenemos que dar para volver a ser un equipo ganador , en cuál es el mapa para volver a conseguir otro título de campeón del mundo, y qué necesitamos para tener a todos en este deporte más alineados en términos de diversidad», sentenció.

