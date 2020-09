Lewis Hamilton conquistó su octava Pole Position en el Gran Premio de Rusia

Entornointeligente.com /

El piloto británico de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, conquistó su octava Pole Position de la temporada en el Gran Premio de Rusia, que se disputa en el circuito de Sochi

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá primero mañana en el Gran Premio de Rusia, a dmitió que será “difícil” ganar la carrera porque “lo normal” será que le adelanten mañana en la larga recta inicial por el rebufo y por la obligación de salir con neumático blando.

“Tendré que empezar con el neumático blando, lo cual no es bueno, es bueno salir de la ‘pole’ pero aquí no por el rebufo, así que lo normal es que me adelanten mañana, por lo cual es difícil ganar la carrera, porque el resto llevan neumático medio. Intentaré salir bien y ya veremos”, explicó Lewis Hamilton tras la sesión clasificatoria.

Hamilton sacó a relucir su famoso «Hammer-Time» e n la parte final de la clasificación para marcar un tiempo de 1:31.304, lo que lo ubicó a más de 500 milésimas de Max Verstappen (Red Bull), quien se situó en la segunda plaza de la parrilla de salida.

🎮 PRESS START! 🎮 #RussianGP 🇷🇺 #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/VwzXJFoPMr

— Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Por su parte, el filandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el tercer mejor crono de la jornada, quedando a más de ocho décimas del seis veces campeón de la Fórmula Uno.

Los Ferrari volvieron a decepcionar. Charles Leclerc arrancará este domingo en la undécima posición y Sebastian Vettel en la décimoquinta plaza.

Cabe destacar, que el alemán de la escuadra de Maranello sufrió un accidente en la Q2.

Hamilton, quien ya suma 96 poles en su carrera, buscará este domingo igualar el registro de victorias (91) de Michael Schumacher.

Could be a BIG day for @LewisHamilton tomorrow 👀

And the Champ wants to know where you’ll be watching the race from, #BestFans ! 🌎👇 #RussianGP pic.twitter.com/0P9zT6xkBb

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 26, 2020

