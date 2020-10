Lewin: “No hubiera aceptado ningún cargo para limitar la libertad de expresión”

Entornointeligente.com /

Lewin destacó que Nodio “está en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, aseguró este lunes en el Congreso Nacional que “nunca hubiera aceptado un cargo que significara limitar la libertad de expresión”, al rechazar la idea de que que el observatorio Nodio haya sido pensado para controlar contenidos periodísticos. Lewin dijo que el Nodio “no se trata de un organismo ni de un ente ni de una nueva institución; es simplemente una iniciativa de investigación y análisis, de promoción de iniciativas ciudadanas”. Agregó que con el observatorio se podrá ayudar a “un cambio cultural al que intentamos promover con estos insumos desde la Defensoría en cooperación con Universidades, con plataforma verificadoras y con organizaciones supranacionales” Lewin formuló estos conceptos al exponer sobre su gestión ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalizacion, que preside la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti. Destacó que “en la Defensoría no estamos a favor de censurar, prohibir, multar o encarcelar a nadie y está fuera de las competencias” de ese organismo. “Yo, que fui secuestrada y exdesaparecida, nunca hubiera aceptado un cargo que significara limitar la libertad de expresión de ninguna o ningún colega. Llevo 35 años de periodista y muchas de mis investigaciones periodísticas no se podrían haber realizado en un contexto de censura”, enfatizó. Lewin recordó que Nodio “está en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas y de los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión”. Y pidió a los diputados que “revisen las páginas de la Defensoría del Público y vean si los informes que hacemos sobre los noticieros en algún momento estigmatizaron o señalaron a algún colega que, a sabiendas o no, haya publicado información falsa. Son insumos académicos”. Lewin respondió de esta manera a la diputada radical Karina Banfi, quien pidió disolver el Nodio diciendo que “es una muy mala idea”. La legisladora opositora afirmó que “deben dar marcha atrás con esa idea, no tiene ningún sentido y nos va a traer muchos dolores de cabeza. Y preguntó “cómo se puede evitar que sea sesgado, que sea injusto con la libertad de expresión y con el derecho a expresar nuestros pensamientos”. “El Estado debe promover que la sociedad civil se autorregule. No debe intervenir el Estado. Debemos generar mecanismos de autorregulación en la ética periodística, en el periodismo de calidad”, agregó Banfi. El diputado del Frente de Todos Pablo Carro dijo que “hace rato que venimos en las Universidades trabajando en observatorios, porque es importante monitorear los medios para la democracia”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli señaló que “no sirve para nada controlar ni siquiera recomendar, lo que si sirve es informar lo que uno ve que están haciendo los medios de comunicación. Nosotros hemos sido víctimas de la restricción de opinión”. Y pidió a Lewin que “incluya las campañas de difamación a la política en general, todo lo que tiene que ver con los falsas imputaciones; en muchos casos estas difamaciones se hacen sin pruebas con el objetivo de reemplazarlos no por militares sino por los CEO's”. El diputado radical Miguel Bazze dijo que “no estamos de acuerdo con la creación de un observatorio de esta naturaleza. Nos parece un gravísimo error del oficialismo impulsar una medida de estas características” El diputado del Pro Waldo Wolff señaló como “un error lanzar Nodio sin haber concurrido a la comisión, porque le podríamos haber plantado los reparos que teníamos antes” e indagó si el observatorio “se va a expresar sobre las fake news que vienen de fuentes oficiales” Lewin aseguró que con su asunción en la Defensoría del Público se busca recuperar el ” legado constitutivo de la Defensoría, forjado durante la gestión de Cynthia Ottaviano”. Dijo que en junio “las denuncias recibidas por el organismo se incrementaron en más de 150% respecto de los primeros 5 meses del año, alcanzándose, en octubre, las 1.000 presentaciones”. Señaló que “si se compara el período que va desde junio y octubre de 2019 con 2020 se evidencia como las audiencias receptaron la vuelta al funcionamiento de la Defensoría. En julio, los reclamos superaron en un 70% a los del mismo mes de 2019, en agosto el incremento fue casi del 200% y en septiembre del 100%”. Lewin mencionó que realizó reuniones con organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, medios y trabajadores de prensa, instituciones educativas, organismos internacionales y personas individuales que “pidieron conocer los lineamientos de la nueva gestión, retomar contactos de trabajo y analizar la posibilidad de firmar convenios”. “Se elaboraron sugerencias a periodistas y comunicadoras/es acerca de un abordaje responsable de la información relacionada con la pandemia COVID-19“ y hubo acciones y sugerencias para accesibilidad de la Comunidad Sorda a los mensajes audiovisuales durante la pandemia, añadió. Además, se promueve “la protección de la salud de las audiencias en contexto de pandemia COVID-19 con respecto al consumo de hidroxicloroquina o sus derivados”. También se “dictaron capacitación en temáticas de género con distintos organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas”. Agregó que “se desarrollaron las Recomendaciones sobre el tratamiento periodístico de los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales en medios audiovisuales” y hubo sugerencias para un “un tratamiento periodístico responsable de la Interrupción Legal del Embarazo”. etiquetas Miriam Lewin Defensoría del Público Cámara de Diputados

Entornointeligente.com