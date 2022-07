Lewandowski y Benzema, la apremiante necesidad de los desafíos

Entornointeligente.com /

«El lenguaje del Barça es fácil de entender… Me hice un test y mi cuerpo marca que tengo unos cuantos años menos de lo que dice mi edad»: Robert Lewandowski. @FCBarcelona A la imperiosa necesidad de ofrecer duelos individuales de jugadores con repercusión internacional para los partidos de sus grandes clubes, atizando con ello el apasionamiento de los aficionados, aumentando audiencias, expectación, mayores ingresos publicitarios, más impacto en el exterior, etc., la liga española de fútbol no ha encontrado una respuesta acorde al vacío dejado por el desafío Messi-Cristiano (o viceversa), que marcó con letras de molde durante una década sus campeonatos y los encuentros Real Madrid-Barcelona.

A la marcha del delantero portugués (2018), el Real Madrid conservó el perfil competitivo preservando una estantería de figuras destacadas y manteniendo su protagonismo en la Champions League. Por su parte, el Barcelona fue perdiendo fuelle con un Lionel Messi mermado en su trascendencia hasta el adiós con destino a París (2021), que destapó una crisis institucional y económica del club catalán.

El Real Madrid trajo de regreso (junio 2021) al entrenador Carlo Ancelotti, conquistando en el año que lleva en el banquillo la décima cuarta Champions para el conjunto blanco y obteniendo el título de la liga española con comodidad. Un año en el que también logró aupar al delantero francés Karim Benzema para que se erigiera como la gran figura decisiva del club merengue. Se prometió juntarlo con su paisano Kylian Mbappé para formar un tridente explosivo e imparable llamado BMV (Benzema, Mbappé, Vinicius); quedó por ahora en deseos postergados.

El domingo pasado, en Las Vegas, a Ancelotti le preguntaron si tenía un substituto en la plantilla por si no podía jugar Benzema para el segundo partido de pretemporada, que está realizando en Estados Unidos, e hizo esta valoración sobre el francés: «Si falta, va a faltar el mejor del mundo, no hay nadie que pueda reemplazar a Karim». Si Benzema es, como afirma Ancelotti, «el mejor del mundo», a su reinado en España le está faltando una figura contestataria.

Karim Benzema, 34 años, figura en la tercera posición de los goleadores históricos de la Champions League a la par de Robert Lewandowski, con 86 goles. @realmadrid El Barcelona, en su intento por recuperarse de la era post-Messi y atado por limitaciones económicas, sumó jugadores con renombre sin que alguno de ellos emergiera como la ‘tecla emblemática’ para liderar la pelea con el Real Madrid por la supremacía en la liga. En el cierre de la temporada, bajo la dirección de Xavi Hernández, dio muestras de mejoría y terminó en el segundo lugar del torneo, a lejanos 13 puntos del Real Madrid, consiguiendo el propósito de clasificar para la Champions League 2022-2023.

Bastante, pues aparte de ser subcampeón, la Champions League representa por ingresos televisivos y taquilla, un tanque de oxígeno para un club que se estaba quedando con poco aire para respirar, y enemistado con su afición, como le sucedió el pasado 14 de abril cuando cayó en el partido de vuelta 2-3 ante el conjunto alemán Eintracht Frankfurt, para quedar eliminado por los cuartos de final de la Europa League, en un Camp Nou repleto de hinchas alemanes.

Su embalada final en la liga, con el cupo a la Champions en el bolsillo, le ha permitido refinanciarse y entrar de nuevo en el mercado para obtener incorporaciones costosas y motivadoras con jugadores en aquellos puestos que considera urgente fortalecer. Varias incorporaciones, entre ellas la del brasileño Raphinha y sobre todo la contratación del Robert Lewandowski, goleador de fama mundial que lideró durante años la ofensiva del Bayern de Múnich, han logrado despertar expectativas sobre el cercano regreso del buen juego a las toldas catalanas.

Como se vio en algunos pasajes del Clásico de Las Vegas, en que ganó el Barcelona al Madrid 1-0, el delantero polaco se presentó ante los madridistas con condiciones y «ganas» para desafiarles. Si está todavía lejano el retorno de un reto a la altura Messi-Cristiano, no es insignificante para la liga española y el Barcelona provocar un reto con la bandera de la eficacia goleadora de Lewandowski, trayendo al campo de juego en este renglón la pregunta ¿quién es mejor Lewandowski o Benzema?

El cara a cara

Los dos significativos atacantes se citan como archirrivales en la liga española para la temporada 2022-2023, la cual inicia con su primera jornada entre el 12-15 de agosto, como dos indiscutibles goleadores aunque en la madurez de su carrera. Karim Benzema tiene 34 años, Robert Lewandowski, 33 años.

Los dos son jugadores titulares en sus respectivas selecciones –Francia y Polonia– que llegarán al mundial Catar 2022 a celebrarse entre los meses de noviembre y diciembre, Lewandowski con 34 años cumplidos (21 de agosto), Benzema a punto de alcanzar los 35 años (19 de diciembre).

El francés llegó al Real Madrid en 2009 con 21 años y se abrió un espacio integrando el temido tridente ofensivo conocido como la BBC (Bale, Benzema, Cristiano), hasta posicionarse hoy como el principal referente en el ataque. Es el más firme candidato al codiciado Balón de Oro que la revista France Football otorgará en el mes de octubre.

A Robert Lewandowski se le pone en duda en su futuro rendimiento por sus 33 años, una edad en la que se considera que lo aproxima al cierre de su ciclo deportivo, evaluando desproporcionado el haber pagado por sus servicios 45 millones de euros, más 5 millones en variables al Bayern de Múnich. Pero también le reducen las posibilidades del impacto que pueda tener por las características de su juego, que lo posicionan como un delantero nueve (9) clásico, el cual habita en el área para rematar cada balón que le llegue, haciendo gala de colocación, anticipación y un innato instinto goleador; cualidades que, aducen, le permiten lucir individualmente, pero le restan contribución al juego colectivo de un equipo como el catalán.

A Benzema se le aprecia como un atacante más moderno en su juego, versátil para moverse en todo el frente de ataque, entrando y saliendo para crear espacios o cayendo puntualmente sobre las bandas para transformarse en pasador preciso del balón por encima del solo definidor de la jugada. Un delantero más asociativo.

Hay algunos señalamientos afincados en las realidades de las características individuales de cada jugador, otros pueden obedecer a las polvaredas que suelen levantar las figuras en los entornos mediáticos para producir argumentos o titulares noticiosos.

Sería extraño, si no inconcebible, que un entrenador como Xavi Hernández forjado primero como jugador y, luego, como entrenador en el modelo barcelonés, hiciese una apuesta ciega por un jugador que riña con su estilo. Sin embargo, Lewandowski todavía es sinónimo de gol, lo avalan no solo la larga lista de títulos alcanzados, al igual que la Bota de Oro en las últimas dos ediciones europeas. Suma 344 goles en 375 partidos con la camiseta del Bayern.

Karim Benzema, dejando a un lado también el recuento de sus títulos con el Real Madrid, fue este año el goleador de la Champions League con 15 goles en 12 partidos disputados, y cañonero de la liga española con 27 goles. Todo apunta a que la liga española se va a agitar esta próxima temporada con el pulso a fuerza de goles, entre Benzema y Lewandowski. Como cartel promocional, a la liga le cae del cielo un reto provocativo a fuego intenso en las porterías del torneo, impensado hace dos meses.

