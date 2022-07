Lewandowski: «Siempre soñé con jugar en LaLiga»

Entornointeligente.com /

El fichaje bomba del Barcelona este verano fue sorpresa para muchos, excepto para el mismo Robert Lewandowski , quien tiene un pacto verbal por ahora con el Barça, ahora ex astro del Bayern Munich … pacto que al club catalán le urge hacer oficial antes del arranque de la nueva temporada de LaLiga el 12 de agosto.

«Siempre soñé siempre con jugar en LaLiga», le confesó el polaco en exclusiva a ESPN Digital .

Robert Lewandowski tuvo actividad 45 minutos en la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid. EFE «Sé que mi paso por el Bayern Múnich fue increíble. Y siempre estaré agradecido a los muchachos por el club, lo que hicieron por mí, porque gané todo con el Bayern Múnich y después de 12 años de jugar en la Bundesliga, de jugar en Alemania, sabía que era el momento de probar algo nuevo para obtener un nuevo desafío», continuó Lewandowski.

Hace varios meses, volaban rumores de que el conjunto alemán estaba interesado en fichar al astro Erling Haaland , quien se había lucido por dos años y medio con el Borussia Dortmund . A la vez, hubo intriga sobre si Lewandowski se sentía incómodo con la posible llegada de Haaland, quien firmó a principios de junio con el Manchester City .

El jugador recalca que su relación con todos en el entorno del conjunto germano estaba muy bien, solo que había llegado su momento de partir. Sin embargo, sí siente que de cierto modo se ha utilizado la posible llegada de Haaland para explicar su salida: «Todo lo que sucedió en las últimas semanas antes de que me fuera del Bayern, eso también fue, por supuesto, mucha política, y el club trató de encontrar el argumento de por qué me pueden vender a otro club porque antes fue difícil de explicar. Tal vez los fanáticos y yo tuvimos que aceptar esto aunque fue un montón de tonterías falsas sobre mí».

Lo cierto es que Lewandowski no se lamenta de su decisión, y sentencia, «Sé que puedo jugar unos años más en el máximo nivel. Y por eso decidí irme a Barcelona. Estoy muy feliz, orgulloso de ser parte de este equipo».

¿Palmarés? Lewandowski ganó ocho títulos de la Bundesliga con el Bayern, además conquistó la Champions League con el Bayern en 2020 y fue subcampeón en 2013 con el Borussia — o sea que ha enfrentado muchos equipos españoles durante su carrera — y además es el máximo goleador histórico con la selección de Polonia . Está tranquilo con su cambio de la Bundesliga a LaLiga.

Así lo analiza Lewandowski: «Jugamos tantas veces en la Liga de Campeones, también contra la selección española, así que no es algo nuevo para mí. Por supuesto, no jugué contra todos los equipos españoles, pero incluso eso lo sabes en el fútbol internacional, si estás en la cima, debes estar listo para cada desafío, no importa contra quién estás jugando».

A sus 33 años, toma su veteranía como ventaja, «Con mi experiencia es un poco más fácil adaptarme al equipo». Además aplicará su experiencia en el vestuario. «Para mí es una gran oportunidad de ser la persona que puede liderar con el lenguaje corporal para mostrarles a los muchachos que no importa cuántos goles hayamos anotado, podemos anotar aún más, a pensar siempre positivo, siempre jugar hacia adelante para tratar de hacer algo más para trabajar más duro que antes».

El jugador se unió al Barcelona en julio durante su gira de cuatro partidos por los Estados Unidos. Dice que de inmediato se ha sentido bienvenido, por el técnico y los jugadores. «(Xavi) me ayudó mucho. … No tenemos problema con la comunicación. E incluso con mis compañeros, veo que me quieren ayudar, me quieren apoyar mucho. Y también para mí es muy importante, porque veo que se abren a mí, están dispuestos a ayudarme».

Lewandowski no es para nada el único fichaje de Joan Laporta. Este verano, el Barcelona ha rebasado los $162 millones de dólares en fichajes y es el club más comprador de las ligas europeas. Franck Kessié ( Milan ) y Andreas Christensen (Chelsea), que llegaron con la carta de libertad, Raphinha ( Leeds United ), Ousmane Dembélé (nuevo contrato) y Jules Koundé ( Sevilla ) también han llegado a las filas de los culés, que siguen negociando por adquirir a César Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Alonso (Chelsea).

Lewa ve lo maravilloso y lo desafiante que es tener tantos jugadores nuevos a la vez, «Ya tenemos cinco jugadores nuevos. Tal vez las primeras semanas serán para todo el equipo un poco difícil de adoptar a cada uno de los nuevos jugadores. … Estoy bastante seguro que después de unas semanas, esta máquina funcionará todos los días, cada semana incluso mejor que antes».

En el Barcelona, el polaco se reúne con un antiguo compañero del Borussia Dortmund, el francés Pierre-Emerick Aubameyang . Allí militaron juntos en 2013 y 2014. La afición del Barça está ansiosa por ver la magia que volverán a crear ‘Lewa’ y ‘Auba’, ocho años después.

«Lo pasamos muy bien en el Borussia Dortmund. … Recuerdo exactamente cómo jugamos, lo que hicimos en el campo, fuera del campo, porque es un tipo muy bueno, un tipo divertido. Y, por supuesto, nuestro camino fue diferente. Y también, logramos mucho en este tiempo», recuerda Lewandoski. «Reunirme con este chico en mi nuevo club también es agradable, y estoy muy feliz de poder estar con él, que pueda ser mi compañero de equipo».

Antes, la comparación de superestrellas en LaLiga era Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Ahora que ambos han emigrado a Manchester United y PSG , respectivamente, ¿serán Karim Benzema del Real Madrid vs. Robert Lewandowski del Barcelona?

Esto opinó Lewandowski, «(Benzema) siempre es un jugador increíble, como mostró la última temporada de la Liga de Campeones, durante los juegos contra PSG, Chelsea o City. Ya lleva 10 o incluso 12 años en LaLiga, conoce esta competencia. … Seguro que será más interesante para los aficionados. Para mí, yo no quiero compararme con él porque para mí este será un nuevo desafío, mientras que él tiene muchos años y ya demostró en el último año lo bueno que es».

Por ahora, Lewa quiere aclimatarse y estabilizar al equipo: «Para mí también será más importante lo que vamos a hacer con el equipo, cómo vamos a jugar, que vayamos de victoria en victoria. Son mis metas y es mi plan. Y sabemos que este es un equipo que ha cambiado drásticamente incluso en el último año, por supuesto, con la pérdida de Leo Messi». (Después, hablemos de rivalidades individuales, ¿qué tal?)

Finalmente, Lewandowski miró hacia el Mundial de Qatar 2022 , donde estará participando con Polonia en el Grupo C. «Estamos jugando contra Argentina , México y Arabia Saudita . Serán juegos muy difíciles para nosotros, pero al final si mostramos lo mejor, si estamos listos con la táctica y con la idea de cómo queremos jugar, tal vez podamos lograr algo. Pero de seguro que será para nosotros el juego exitoso después de la fase de grupos y entonces todo es posible».

El polaco abundó sobre sus rivales latinoamericanos, alabándolos con respeto: «México es que siempre juega en la Copa del Mundo. Siempre están listos, siempre juegan muy agresivos. Tienen un montón de grandes jugadores. Hemos experimentado a muchos jugadores que juegan también en Europa y en EE. UU. Y seguro que ese equipo es siempre es muy peligroso. Si hablas de Argentina con amor y misericordia, veo que están en la mejor forma tal vez como un equipo que nunca antes habían estado y Argentina para mí es uno de los tres favoritos para ganar».

