Lewandowski se despide del Bayern: «Estos 8 años fueron especiales»

EFE | LA PRENSA DE LARA. – El delantero Robert Lewandowski , que en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador del Barcelona para las tres próximas temporadas, se despidió este sábado del club y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán.

«Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos» , explicó en declaraciones a Sky Sports.

«Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa », añadió.

La idea del internacional polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern , es incorporarse lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza hoy por Estados Unidos.

Lewandowski, de 34 años, y el Barça tienen un acuerdo cerrado desde hace semanas, pero la entidad azulgrana y el Bayern, que dio este viernes el OK definitivo al traspaso, aún deben cerrar todos los detalles de la operación para que el fichaje sea oficial.

