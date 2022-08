Lewandowski levanta pasiones en una presentación récord

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Robert Lewandowski se presentó este viernes como nuevo jugador del Barcelona como una auténtica estrella del rock. Levantó pasiones como no se recordaba en un Camp Nou entregado a su nuevo ídolo, con la presencia de más de 50 mil aficionados en las gradas, quienes desafiando al calor dieron buena muestra de la ilusión recuperada en el barcelonismo, que descubrió, por sorpresa, como el polaco ya luce el número 9 en su camiseta, desaparecida para un Memphis Depay cuya permanencia en el club está más en duda que nunca.

No se vivía una jornada igual desde la presentación de Neymar en junio de 2013, cuando el astro brasileño convocó a casi 57 mil fans en el estadio, una cifra superior a la que hubo en 2009 con la premiere de Zlatan Ibrahimovic . Muy por encima, en cualquier caso, a los 20 mil hinchas que dieron la bienvenida a Ronaldinho en 2003 o los 35 mil que en 2007 acudieron a la puesta de largo de Thierry Henry.

Podría, históricamente ponerse a la altura de muy pocas ocasiones. Y referirse a la presentación, en 1982, de Diego Armando Maradona, cuando el Camp Nou acogió a 60 mil hinchas en una jornada distinta por cuanto en aquella época era la presentación de toda la plantilla, no de un futbolista de manera individual.

Oficialmente el Barcelona comunicó que se retiraron 59 mil 026 localidades. En realidad se debería estimar muy aventurado dar por buena esa cifra en cuanto a presentes en el estadio barcelonista, donde un sol de justicia y una temperatura superior a los 35 grados centígrados fueron casi tan protagonistas como el crack polaco, quien disfrutó de un recibimiento que superó todas sus expectativas.

«Estoy muy contento de estar en Barcelona. Muchas gracias», se presentó Lewa, asegurando estar «muy orgulloso de ser jugador del Barça… Ha costado, pero al final estoy aquí y mi felicidad es muy grande. Estoy seguro que marcaré muchos goles en este estadio y que ganaremos muchos títulos», fueron sus primeras palabras en el césped del Camp Nou, al lado de un Joan Laporta eufórico, también, de manera muy especial.

«Estoy tan contento que es difícil de explicar mis sensaciones. Quiero demostrar a todos los aficionados mi juego, porque estoy realmente muy feliz», acertó a revelar el goleador, ya en la sala de prensa, a resguardo del calor y con más tranquilidad, después de descubrir en primera persona a un presidente desatado…

«En primer lugar quiero agradecer a Robert Lewandowski sus esfuerzos por venir. Creedme que no era fácil. Esta operación ha salido fundamentalmente porque era un jugador que quería jugar en el Barça y por eso os pido que le déis todo vuestro apoyo», comenzó afirmando el presidente azulgrana, quien, en plena euforia le dedicó elogios a Pini Zahavi.

«Quiero hacer un agradecimiento especial a su agente, Pini Zahavi. Thank you very much for bringing Lewandowski to Futbol Club Barcelona. Brother!», exclamó, a voz en grito el dirigente, ante la pasión desmedida de todos los presentes en el Camp Nou.

