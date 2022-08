Lewandowski le dedicó su primer gol oficial en Barcelona a su padre

Entornointeligente.com /

Robert Lewandowski , delantero polaco del Barcelona , aseguró que se siente «muy orgulloso» de marcar sus primeros goles para su nuevo equipo y se lo dedicó a su padre Krzysztof, a quien perdió cuando tenía apenas 16 años .

Getty » Estoy muy feliz, no solo por mis goles, por el triunfo. Son mis primeros goles en mi nuevo equipo y siempre el primero se lo dedico a mi padre, estoy seguro que me ha visto desde el cielo . Estoy especialmente contento por la segunda parte, hemos jugado muy bien y me he divertido. Es para lo que vine al Barcelona», dijo. Selecciones Editoriales Cien historias rumbo a Qatar 2022: La metamorfosis de Robert Lewandowski 1h Mariana Barasoain Barcelona goleó a Real Sociedad en Anoeta con un gran Lewandowski 15h Robert Lewandowski, el capitán y emblema de Polonia en la Copa del Mundo 2022 20d Mariana Barasoain 2 Relacionado

Robert conectó a la perfección con Ansu Fati, del que destacó su «calidad», y admite que irán mejorando con los partidos. «Me gusta compartir el día a día con los jóvenes como Ansu. Nos entendemos bien en el campo. Mi experiencia puede servir para dar consejos cada día. Cada semana vamos a jugar mejor y espero poder ayudarles».

Por último, reconoció la felicitación doble de su entrenador, Xavi Hernández. «Me ha felicitado por mi cumpleaños primero y por mis dos goles después del partido. Ha sido una gran noche, un gran cumpleaños. Estoy muy orgulloso de mis dos primeros goles con el Barcelona», sentenció.

Por su parte, Ousmane Dembélé, resaltó la importancia del primer triunfo liguero y mostró sus preferencias sobre su demarcación. «Me da igual pero prefiero jugar en la derecha. Si tengo que jugar en la izquierda lo voy a hacer», dijo.

«La Real Sociedad es un equipo muy difícil siempre en Anoeta. Estamos muy contentos con la victoria, es un buen resultado para el equipo, tres puntos y la primera victoria de muchas. Con el 3-4-3 los delanteros tenemos que ayudar mucho a los defensas, es un sistema difícil pero con un equipo como la Real va bien para nosotros».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com