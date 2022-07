Lewandowski: «Estoy aquí para ayudar al Barcelona a volver a lo más alto»

Entornointeligente.com /

«Por fin estoy aquí. Estoy muy contento de estar en el Barça», aseguró Lewandowski a los medios del club azulgrana tras unirse a sus nuevos compañeros en Miami para una gira estadounidense. «Los últimos días han sido largos, pero al final el acuerdo se ha hecho realidad. Estoy preparado para afrontar este nuevo reto en mi carrera», añadió. El Barcelona anunció el sábado el fichaje de la estrella internacional polaca procedente del Bayern de Múnich sin aportar por ahora datos sobre el importe de la operación o la duración del contrato. The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022 Según varios medios alemanes, el coste del traspaso se eleva a 45 millones de euros (45,4 millones de dólares) garantizados, más 5 millones de euros (5,04 millones de dólares) en posibles suplementos. Igualmente según la prensa, Lewandowski se dispone a firmar un contrato de cuatro años con el Barça, cuando el Bayern apenas le habría ofrecido una renovación de un año. «Siempre he querido jugar en LaLiga y en los equipos grandes» por lo que el Barça «es una gran oportunidad para mí», afirmó el nuevo fichaje azulgrana. «Estoy aquí para ayudar al Barça a volver a lo más alto y ganar tantos títulos como sea posible», añadió Lewandowski a los medios del Barcelona. «Espero que comencemos ganando y que empecemos bien. A mí me gusta ganar títulos y ahora comienza un nuevo capítulo en mi vida», insistió el delantero. Lewandowski se encuentra ya con sus nuevos compañeros en Miami, donde el Barcelona inicia esta semana una gira estadounidense, que incluye un clásico contra el Real Madrid en Las Vegas el próximo fin de semana. Robert ?? pic.twitter.com/911gy6FZE1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022 Welcome to the fam! ???? pic.twitter.com/9cHcZZKmIo

(FIN) AFP/JSO Publicado: 18/7/2022

