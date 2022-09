Leve temblor se sintió en Carapeguá

Entornointeligente.com /

Un camión volquete que circulaba por la avenida Gobernador Irala embistió violentamente contra una motocicleta que circulaba hacia el sur de la ciudad, resultando herida dos mujeres (madres e hijas), quienes fueron trasladadas rápidamente hasta el Hospital Regional de Pilar.

Una de las víctimas, la Sra. Sonia González de Silva , sufrió heridas leves en el rostro. Por precauciones a ambas mujeres se les practicó radiografía y tomografía para descartar cualquier traumatismo o golpes internos que pudieran sufrir. La Sra. Sonia González quedó internada mientras que su hija Tania Silva González fue dada de alta.

Agentes de la comisaría del barrio Loma Clavel intervinieron en el hecho, el suboficial Cristian Benítez, manifestó que el conductor del camión volquete, de nombre Nilson Damián Velázquez, transitaba por la avenida Irala y que supuestamente, al alcanzar el reductor de velocidad, el chofer del camión intentó frenar pero los frenos no respondieron.

El hombre del volante, desesperado, intentó esquivar el camión para no chocar y pasó al carril contrario en donde supuestamente se encontraba estacionada la moto en la banquina con las dos mujeres encima. Así fue a embestir por ambas y posteriormente chocó contra el techo de un negocio.

También intervino en el hecho el fiscal Federico Solano López, quien dispuso que el conductor quede en libertad pero ligado a un proceso mientras dure la investigación.

El fiscal manifestó que el hecho fue caratulado «investigación por lesión y daño a la propiedad a dos personas» y otra tipificación como exposición al peligro.

Patrulla Caminera no cuenta con alcotest E fiscal Solano López, indicó que al conductor del volquete no se le practicó el alcotest porque los agentes de la Patrulla Caminera , hace tiempo que no cuentan con el aparato para medir el grado de alcohol en la sangre.

Aclaró que ambos conductores contaban con todo los documentos respectivos en el momento del accidente. Adelantó que el jueves accederán a las imágenes de las cámaras del circuito cerrado de la zona para tener una mejor idea de cómo ocurrió el accidente, señaló-

Dueño pide reparación El dueño del negocio que resultó dañado en el accidente, Víctor González , comentó que el camión volquete llevó por delante a una señora que estaba en la moto con su hija y que fue a parar por el techo de su negocio destruyendo por completo.

El mismo pidió la reparación del daño al techo de su negocio, dijo que por lo menos G. 5 millones alcanzaran la completa reparación teniendo en cuenta que los materiales de construcción tiene un alto costo, detalló.

