Leve, levezinho mas nada idiota

Numa altura em que as comédias francesas já não têm um público permanente em Portugal, mais uma tentativa com esta obra de Emmanuel Poulain-Arnaud. Trata-se de um objeto de humor que está dentro da baliza de uma fórmula que brinca com a ideia das novas famílias de classe média, um subgénero em que os franceses parecem ser experts . A surpresa é que Poulain-Arnaud dá a volta à fórmula e faz um filme que mantém o seu objetivo (ser uma oferta para o grande público) mas não parece feito a despachar, sabendo tratar as personagens, dos adultos aos adolescentes e crianças, com respeito e uma singularidade que faz toda a diferença. Ao contrário do que acontece na larga maioria destas comédias, há um mínimo sentido de lógica narrativa e os gagues não parecem forçados – tudo está em função de um gancho narrativo que, por sua vez, obedece a uma ideia de guião. Uma história na qual a inteligência do espectador não é beliscada.

Alexandra Lamy, rainha precisamente das tais comédias familiares anónimas, é uma mãe de família que vê a sua vida virada do avesso quando encontra na sua casa de banho um teste de gravidez positivo. Os suspeitos são os seus jovens filhos, dois deles já com vida sexual ativa. Maximilian, o mais velho, pode ser o típico marrão, mas quando a mãe começa a investigação percebe que o rapaz atrai múltiplas parceiras. Quanto a César, está ainda na fase do primeiro amor: é louco pela namorada, talvez louco demais. A dada altura, a mãe tem de o socorrer emocionalmente quando percebe que a jovem já não está apaixonada por ele. Claro que a filha adolescente, Poupi pode ser a suspeita. Aos poucos, a mãe chega à conclusão que já está na idade de iniciar a sua vida sexual. No meio de toda essa investigação surgem outras surpresas, a maior delas a constatação que o marido pode ter uma relação extraconjugal. Um teste positivo pode ser o terramoto familiar que os Castillon não estavam à espera

Emmanuel Poulain-Arnaud consegue, antes de tudo, uma fluência de ritmo assinalável – em 85 minutos não há tralha a mais e a ligeireza de todo o processo não parece gratuita, apenas ajustada ao propósito de fazer uma comédia que sabe tocar em temas sobre a vida sexual dos adolescentes e as questões de aceitação de uma identidade sexual livre de julgamentos de valor. Não se trata de defender que estamos na presença de uma lição de educação sexual, mas constatar que aborda certas questões sem bicos de pés nem tabus. E é precisamente esse despojamento que torna tudo bem mais divertido. Talvez um dos maiores elogios que se pode aqui fazer é que este argumento é realmente daqueles que se presta a um eventual remake americano, embora outra das suas manobras de atração seja precisamente um charme francês muitíssimo casual. Um charme que é embalado por Philippe Katerine, o ator e cantor francês tem a nonchalanc e certa que contamina todo o acting do filme.

