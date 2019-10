Levante Coke aclara sus declaraciones: “Siento si alguien se ha ofendido” – AS.com

Entornointeligente.com /

Coke Andújar aclaro sus polémicas declaraciones tras la derrota frente al Espanyol en las que señaló a la afición del Levante. ” No hemos entrado desde el primer momento, la gente creo que tampoco ha ayudado, no ha ayudado a que seamos todo lo fuertes que somos en casa “, aseguró el lateral en caliente tras el partido en los micrófonos de Movistar Plus. Ahora, en frío, y a través de las redes sociales, ha emitido un comunicado dando su visión de lo acontecido.

” La única intención de mis palabras del otro día fue decir que no sabéis lo importante que sois para el equipo cuando no salen las cosas. Y en el partido del otro día no nos salían ni en el plano colectivo ni individua l. Seguimos currando para mejorar. Siento si alguien se ha ofendido . Ya estamos de camino a San Sebastián con las ganas de traer los 3 puntos. Nos vemos el sábado en el Ciutat. Os necesitamos como siempre para conseguir el objetivo “, publicó el jugador a través de sus redes sociales.

