Levantamento exclusivo do Fantástico explica como os crimes raciais acontecem no Brasil

17/07/2022 22h13 Atualizado 17/07/2022

Levantamento exclusivo do Fantástico mostra como acontecem os crimes raciais no Brasil

O Fantástico traz um levantamento exclusivo sobre crimes raciais . A equipe do programa analisou mais de 100 boletins de ocorrência registrados em 2021 e 2022 em todas as regiões do Brasil. Números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que foram registradas quase 20 mil denúncias de crimes raciais no Brasil em 2021. Em média, mais de 50 casos por dia .

As vítimas são crianças, jovens, adultos e idosos. Os ataques acontecem na escola, no trabalho, no comércio, na vizinhança. E além desses e de outros locais, hoje é cada vez mais comum que o agressor aproveite o ambiente virtual, se escondendo no anonimato.

Para ajudar a contar essas histórias, o Fantástico reuniu pessoas brancas que aceitaram participar de uma conversa sobre o papel delas no combate ao racismo . O grupo respondeu a perguntas como: você gostaria de ser tratado da forma que a sociedade brasileira trata as pessoas negras?

Ataques racistas: muitas vezes, denúncias são registradas nas delegacias como calúnia Pesquisa mostra que uma em cada três pessoas negras já sofreu racismo no transporte público

O Fantástico acompanhou uma denúncia feita na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, em São Paulo, quando uma senhora registrava, pela primeira vez, uma ocorrência como vítima de um crime racial. Era contra um entregador de supermercado.

«Ele perguntou: ‘você quer sua via?’. Falei: ‘não, não precisa’. Aí ele falou: ‘não vai precisar da sua via para levar para sua patroa?’. Eu falei assim: ‘não, não preciso da via. Eu sou a patroa. O que que te faz pensar que eu sou a empregada?», contou a vítima.

Em Belo Horizonte, uma mulher denunciou o próprio chefe por um comentário racista sobre o cabelo dela.

«Eu vou passar uma chapinha nesse seu cabelo para você deixar de ser… E ele não completa a frase, ele começa a rir», relembrou a vítima.

Racismo e injúria racial são crimes com penas que podem ir de um a cinco anos de prisão . Os dois crimes podem ser denunciados em qualquer delegacia.

Racismo x injúria racial: entenda as diferenças e veja como denunciar

A impunidade muitas vezes desencoraja as vítimas a procurar a polícia. E se a coragem é importante para a vítima, também é fundamental para quem presencia o crime. Depois do registro do boletim de ocorrência, a denúncia é investigada pela Polícia Civil e encaminhada ao Ministério Público. Atualmente, o MP tenta promover acordos para evitar processos penais que podem durar anos.

