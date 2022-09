Leucemia Linfocítica Crónica. As mãos são «o principal aliado» do hematologista no diagnóstico

Entornointeligente.com /

Chama-se Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), mas, na realidade, carateriza-se por ser um linfoma – doença oncológica que conduz à multiplicação dos linfócitos, responsáveis por proteger o sistema imunitário, e pela sua disseminação na corrente sanguínea – que, sendo considerado crónico não irá, em grande parte dos casos, necessitar de qualquer tratamento. Isto acontece porque, como explica Daniela Alves, hematologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte, «não evolui, mantém-se sempre estabilizado e assintomático». No entanto, acrescenta o também hematologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, José Pedro Carda, «é muito difícil explicar ao doente que tem uma doença indolente, uma doença que tem a palavra leucemia acoplada e que é uma doença oncológica, mas que queremos torná-la crónica na vigilância, sem intervenção terapêutica».

Os dois hematologistas foram os convidados de mais um podcast da série Diálogos: A saúde e o futuro, uma iniciativa do Diário de Notícias e da TSF, com o apoio da Abbvie, já disponível no site do DN . O tema deste episódio foi a Leucemia Linfocítica Crónica, que representa cerca de 30% de todas as leucemias diagnosticadas, e que conta com aproximadamente 550 novos casos em cada ano, e o objetivo da conversa foi explicar em que se distingue esta doença de outras leucemias, que sintomas apresenta e quais as terapias disponíveis.

Geralmente assintomática, é através da alteração no número de linfócitos numa análise de sangue que faz parte do hemograma (o exame de rotina mais utilizado na medicina geral e familiar) que os doentes são diagnosticados. No entanto, como alerta José Pedro Carda, ter os valores de linfócitos alterados não significa que tenha esta ou outra doença do sangue. «A maioria das doenças hematológicas são benignas e chegam-nos em doentes assintomáticos».

Subscrever Nos casos em que existem sintomas, ambos os médicos recomendam cautela no diagnóstico, uma vez que não existe nenhum sinal que seja único e exclusivo de patologia hematológica. «Sintomas que temos nas nossas doenças, como perda de peso, febre e suores noturnos, são comuns a muitas outras patologias e condições que não têm significado patológico», explica José Pedro Carda. Mais raro, diz o hematologista, são os doentes que apresentam alterações no valor dos glóbulos brancos, gânglios de grandes dimensões e sintomatologia como febre ou perda de peso.

Numa fase inicial, para o doente que se apresente com hemograma alterado na consulta são pedidas análises muito específicas para o diagnóstico – a citometria de fluxo -, que vão detetar que tipo de linfócito está a circular. «A maioria dos doentes tem um aumento discreto dos glóbulos brancos, faço a citometria que é uma colheita simples, vou avaliar a função do fígado e dos rins e analisar alguns marcadores de multiplicação celular que temos nas análises», explica José Pedro Carda, acrescentando: «Se um doente tem apenas 6000 leucócitos – o valor de referência são 4000 -, provavelmente não vou fazer muita investigação e vou fazer palpação. A mão do hematologista é o nosso principal aliado no estadiamento do doente ao diagnóstico». Quando os doentes apresentam sintomas podem ser feitos outros testes de diagnóstico, como uma ecografia ou uma TAC (Tomografia Axial Computarizada).

Tratar de forma pouco invasiva Um dos maiores receios de quem é diagnosticado com uma doença oncológica é que esta se espalhe. Contudo, na Leucemia Linfocítica Crónica não existem as chamadas metástases. Mas, como refere Daniela Alves, a verdade é que, sendo esta uma doença do sangue, pode estar em todo o lado «porque temos sangue e gânglios em todo o corpo». A hematologista explica que, nestes casos, os critérios de tratamento da LLC têm muito a ver com a doença estar a provocar dano ou má função dos outros órgãos. «Falamos, por exemplo, de situações em que a medula possa estar muito preenchida por linfócitos e não trabalhar como deve ser, provocando anemia ou baixo nível de plaquetas. Aí é um critério para tratar», salienta. Existe ainda, segundo a médica especialista, um outro critério de tratamento que se aplica quando a doença aparece em locais onde não é habitual, ou seja, fora dos gânglios e em órgãos onde não é normal ter grande desenvolvimento, como a pele, a tiroide ou o estômago.

É ainda importante salientar que esta é uma doença que afeta, sobretudo, pessoas com mais de 60 anos, maioritariamente homens, e que conta com terapêuticas personalizadas, à medida de cada doente. Terapias que, em comum, têm o facto de conseguir a remissão da doença sem grande peso para o paciente evitando internamentos, quimioterapia muito intensiva e permitindo que o paciente mantenha, de alguma forma, os seus hábitos. É, portanto, «uma patologia hematológica muito feliz no espectro da oncologia geral», conclui Daniela Alves.

