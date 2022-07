Lety Calderón aclara los rumores sobre su eterna belleza

Entornointeligente.com /

Sin duda, Lety Calderón es una de las actrices más queridas en la industria de la televisión, donde telenovelas como «Esmeralda», «En el nombre del amor», «Imperio de mentiras», «Yo compro a esa mujer» la han mantenido en el gusto de la audiencia, además de qué a sus 54 años de edad, puede presumir también lucir bella y radiante.

Aunque mucho se ha especulado sobre la belleza, pues se ha dicho en repetidas ocasiones que la actriz ha entrado al quirófano para hacerse lipoesculturas y ciertos arreglos en la cara que le permitan seguir luciendo un rostro envidiable e incluso se habla de que se puesto implantes.

Sin embargo, ha sido la misma Lety Calderón quien ha despejado las incógnitas y revelado si gusta de hacer este tipo de procedimientos estéticos, «no tengo problema con hablar del tema, respeto a quienes lo hacen, pero yo no».

Lety Calderón orgullosa de su edad y cuerpo «Si me los hubiera hecho no tendría problema con decirlo. Me han visto con mis canas y mis arruguitas, no hay nada que ocultar, pero no me he hecho nada. Yo estoy orgullosa de mi cuerpo, aunque tenga estrías y celulitis», dijo la expareja de Juan Collado, al agregar que esta cómoda con su apariencia.

Destacó que ha tratado de mantener la talla y lo ha logrado, «créanme no me he hecho nada en mi cuerpo ni en mi cara. Lo que sí es que debo dar gracias de tener buena salud, pues mi prioridad son mis hijos Luciano y Carlo».

Obsesiva del buen comer De esta manera la actriz termino con las especulaciones sobre que tanto se ha hecho para lucir radiante . Lo cierto es que Calderón ha tratado de llevar una vida saludable, donde se ha vuelto un tanto obsesiva del buen comer. «No como chatarra, no comemos nada de porquerías».

Sus hijos Luciano y Carlo su motor de vida Ahora que es madre la actriz ha tomado mayor conciencia de la importancia de una buena nutrición y por ello hace de lado las dietas que alguna vez llevo y que podrían atentar contra su salud.

Te compartimos un video de la actriz Lety Calderon enseñando a su hijo Luciano a comer sano:

