Letta punta sul voto utile: «Nessun pareggio, noi o destra»

ROMA. – Enrico Letta punta sul «voto utile» e rimarca che alle elezioni la scelta sarà solo tra due poli. «Un pareggio non può esserci – argomenta intervistato da Bruno Vespa -. Chi dice ‘ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi’ non fa i conti con questa legge elettorale che prevede più di un terzo degli eletti con la logica dell’uninominale. Lì vince uno solo: o il centrodestra o il centrosinistra».

Poi un affondo diretto al leader del terzo polo, Carlo Calenda: «Nel collegio di Roma centro sono candidati lui, Emma Bonino per noi, poi esponenti di FdI e M5s. Calenda non ha alcuna possibilità di essere eletto lì, chi lo vota impedisce a Bonino di essere eletta e favorisce la destra. E’ oggettivo».

Letta snobba anche la proposta fatta dal capo politico di Azione sulla tregua elettorale per affrontare l’emergenza energetica: «Qui il problema non è l’armistizio elettorale», «basta con il cinema inutile», «il governo c’è e io mi fido dell’azione di Draghi. Il Parlamento sarà aperto quando» le sue decisioni «andranno trasformate in norme e ci saremo tutti, i nostri voti saranno tutti sul tavolo».

La risposta non tarda ad arrivare: «Lui è l’unico leader che rifiuta l’incontro. Del resto il suo messaggio è uno solo: dividere gli italiani tra buoni e cattivi, e i cattivi sono tutti quelli che non votano Pd», dice Calenda.

Il segretario dem non risparmia un affondo anche a Lega, FI e M5s: «Tre forze politiche hanno deciso che era meglio andare al voto. E’ grottesco che oggi chi ha fatto cadere Draghi gli chieda pieni poteri». Mentre i partiti invocano un’azione immediata contro il caro bollette, l’esecutivo in carica per gli affari correnti sta lavorando a provvedimenti concreti, facendo i conti con le risorse a disposizione.

«Non credo ci siano resistenze» da parte di Draghi – dice Letta -. Il 9 settembre c’è questa riunione» dei ministri europei e «mi sembra che ci sia una concertazione anche con gli altri paesi». A suo avviso «non può non esserci una risposta europea. Di qui, la prudenza di Draghi che non è tipo da comizi – evidenzia -, questa è la sua forza e la sua credibilità».

Però, ci sono delle misure che si possono fare subito: il «raddoppio del credito d’imposta per le imprese» e «una rateizzazione delle forme di pagamento» delle bollette «per tutti, anche per la famiglie». Poi aggiunge: «Oggi il costo dell’energia elettrica è calcolato in base al gas. Questo è il punto primo su cui intervenire: disaccoppiarli. Meglio farlo in ambito europeo, il tema è come farlo da soli».

La tassazione sugli extraprofitti? «La norma ha dato un gettito inferiore» perché «ci sono delle tecnicalità da aggiustare, a quanto ho capito ci stanno mettendo le mani». Netta la posizione anche sullo scostamento di bilancio, invocato per esempio da Matteo Salvini: è «totalmente emergenziale ed è evidente che può avvenire solo a livello europeo».

Sul fronte della transizione ecologica e dell’affrancamento dell’Italia dalla dipendenza dal gas russo, Letta dice chiaramente sì ai rigassificatori, compreso quello previsto a Piombino, pur sottolineando le difficoltà del posto e le sue resistenze che vanno comprese. Poi, difende il via libera dato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termovalorizzatore.

Ma il suo cavallo di battaglia sono il lavoro e i giovani: «La nostra strategia per il prossimo governo è mettere tutto sulle tasse sul lavoro, per aiutare coloro che oggi hanno un problema di salari» a fronte del caro vita e dell’inflazione. Agendo sul cuneo fiscale «si aiutano anche i datori di lavoro» e si riduce il lavoro nero. Il salario minimo è una misura «di dignità».

Capitolo a parte, il rapporto con gli ormai ex alleati del M5s: con Giuseppe Conte «non abbiamo rotto noi. Si è assunto la responsabilità dirompente di far cadere il governo Draghi. Avremmo perso ogni credibilità se dopo avessimo detto non fa niente. Quale è il mio obiettivo il 25 settembre? Vincere».

