Letras Viajeras: Mincetur busca al mejor niño cuentista de turismo del Perú

Podrán participar alumnos del 4to, 5to y 6to de primaria de instituciones educativas públicas y privadas; solo deben escribir un cuento en torno al conocimiento de los atractivos turísticos de su localidad o región, teniendo en cuenta situaciones que resalten la práctica de valores, como buenos viajeros y anfitriones. Las bases del concurso se encuentran aquí , y también podrán inscribirse y enviar sus cuentos hasta el 6 de noviembre. La ceremonia de premiación se efectuará en los últimos días de noviembre. El ganador de Letras Viajeras recibirá diversos premios, entre ellos, una laptop, una bicicleta, un trofeo, un diploma. El segundo y tercer lugar también recibirán reconocimientos, además del profesor o tutor del niño ganador. «La educación es uno de los pilares fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades para la niñez peruana. Por ello, el presidente Pedro Castillo ha sido claro en que se trabaja para darle las mejores condiciones a nuestros niños. Desde, Mincetur y Letras Viajeras aportamos un grano de arena a este esfuerzo de hacer mejores ciudadanos, impulsar la creatividad, orgullo regional y de nuestros atractivos turísticos», indicó el titular del Mincetur, Roberto Sánchez. Requisitos • Cada participante podrá presentar un solo cuento. • Los cuentos deberán ser inéditos, originales y no deberán haber sido publicados con anterioridad, ni haber participado en un concurso previo. • Cada participante podrá contar con la asesoría de un profesor para la redacción del cuento. • La extensión de la obra es de mínimo dos y máximo cinco páginas y el formato de presentación es en hoja A4, espaciado de 1.5 líneas, letra arial tamaño 11. • Guardado en formato PDF o imagen. También puedes participar con un cuento escrito a mano guardado como un archivo de imagen (fotografía o escaneado). • Se podrán incluir dibujos hechos a mano, ya que el concurso busca destacar tanto las habilidades de redacción del participante como su creatividad e imaginación. Las obras presentadas que no respeten las bases no serán evaluadas y por consiguiente descalificadas. • E l código de inscripción de cada participante será su número de DNI. • C ualquier duda o consulta puede realizarse a través de los correos electrónicos [email protected] o [email protected], [email protected], o al teléfono (01) 513-6100 anexo 1574 / 1593. El dato En las ediciones 2017, 2018 y 2019 del concurso Letras Viajeras se recibieron 4,606 cuentos. Estos fueron escritos por niños de todas las regiones. El ganador de la edición 2017 fue Sebas Bautista Cuayla (Moquegua). En el 2018, César Clavijo Díaz (La Libertad) alcanzó el primer lugar del certamen y en el 2019 el ganador fue Alonso Soria Chate (Lima). Más en Andina: El Módulo Integrado Judicial en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa recibió 1,722 denuncias a través del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en un mes. https://t.co/yyDGDgspN7 pic.twitter.com/Z1zQDEquTF

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 19, 2022 (FIN) NDP/JOT Publicado: 19/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

