Medios mexicanos publicaron la supuesta asistencia de Tania Ruiz y el ex presidente Peña Nieto en una boda en Acapulco

Entornointeligente.com / Después de varias semanas de especulaciones sobre su supuesta relación amorosa, reaparecieron en el mismo evento Hace unos días Tania Ruiz negó ser la nueva novia del ex presidente de México (Foto: Instagram) Después de fotos en Europa e indirectas en redes sociales, la modelo Tania Ruiz Eichelmann negó tener una relación con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, pero los volvieron a descubrir en cercanía. Ocurrió durante el fin de semana en las playas de Acapulco, Guerrero, durante la boda de Mar Collado con Gonzalo Zabala , evento al que asistieron varios empresarios y políticos mexicanos. A través de las redes sociales de varios invitados se descubrió la presencia de la modelo y el ex mandatario, quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Tania Ruiz solo compartió una fotografía desde una zona exclusiva de la bahía de Acapulco, en la que escribió: “Me encanta Acapulco! Unas fotos usando un diseño mío de mi marca KuK. Siempre haciendo pruebas conmigo. ¿Les gusata? ¡Bonito fin y puente para todos! ¡Que la pasen padrísimo!. En las stories de Instagram de la novia y de una invitada se pudieron capturar un par de imágenes que confirmarían su presencia, pero no que asistieron juntos como pareja. En la primera se puede ver a Peña Nieto junto a los novios y los padres de éstos después de firmar el acta de matrimonio. El ex presidente habría fungido como testigo del enlace. Una persona publicó momentos de una sesión de karaoke durante la noche, y en los sillones destaca la cabellera rubia de Tania Ruiz . Algunos medios señalan que se encuentra hablando con Peña, aunque eso no se ha confirmado. Según medios locales, el ex presidente mexicano se hospedó en el Hotel Princess Mundo Imperial. Reaparece Peña Nieto y lo hace jugando golf en Acapulco – DDG Noticias https://t.co/hAGp6C0N4u pic.twitter.com/OGLTIhMtTn — Noticias de Guerrero (@DedoDeGuerrero) March 18, 2019 Ernestina Leyva, priísta acapulqueña, publicó una foto con Peña Nieto en su red social, y confirmó que asistió la tarde del domingo a jugar en un campo de golf de la zona Diamante de Acapulco. Fue precisamente en una boda donde Ruiz y Peña se conocieron, pero su encuentro fue fugaz, según la versión de Tania. “Cuando conocí a ellos fue nada más en una boda, ‘hola y adiós’. O sea fue muy rápido. Iba yo con mi mamá y les saludamos juntos y ya. ‘Hola, ¿cómo están?’ y ya. Yo no he tenido ya ninguna más convivencia”, dijo al programa de farándula “Suelta la Sopa” de la cadena T_elemundo._ Las imágenes de este fin de semana reavivaron las especulaciones sobre su romance, aunque la modelo ya había expresado que solo eran amigos y que las fotos donde se les veía juntos no demostraban una situación de amor. “Cuando me preguntan qué opinas de la foto… ¡no manches! Me veo súper caiñosa” replicó con sarcasmo, para agregar “¿Tantas noticias, tantos mensajes, tantas cosas? Por una foto normal” , dijo Tania Ruiz.

