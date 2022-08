Lesionada en Yara Yara: «Lo perdimos todo»

Entornointeligente.com /

De los nueve pacientes ingresados al hospital Uyapar por la explosión -ocasionada por fuga de gas el domingo en la mañana- en Yara Yara, seis han sido trasladados a clínicas y otros centros de salud para ser intervenidos quirúrgicamente por diferentes patologías, como fracturas abiertas y otros traumatismos severos.

Los organismos oficiales indican que los 12 ciudadanos heridos se encuentran bajo observación médica y que con la colaboración de la ciudadanía, fundaciones iglesias y el apoyo gubernamental ha sido posible recolectar los insumos necesarios para la recuperación de los pacientes.

Los familiares declararon a PRIMICI A que están agradecidos por todas las gestiones realizadas para ayudarlos «en este momento tan aterrador».

Manifiestan que hasta los momentos, los organismos gubernamentales no les han indicado si recibirán apoyo para recuperar las estructuras «destrozadas» y pérdidas materiales generadas por la explosión en la Torre 1 del Conjunto Residencial Las Palmeras; ni de posibles lugares provisionales.

Extraoficialmente se pudo conocer que el estado de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Quemados del hospital Ruiz y Páez es delicado.

Para ellos se requiere: Protosulfil, solución, apósitos, jabones antisépticos, sueros analgésicos y guantes (todo para quemaduras).

Testimonios

Yudith Quiñones, de 54 años de edad, es una de las pacientes que se encuentra hospitalizada en Uyapar. Ocupaba uno de los apartamentos del primer piso junto a su hija de 20 años y con una amiga de la muchacha, de 17 años de edad.

Quiñones relató que antes del incidente, ella estaba en la sala de su casa. Las dos muchachas dormían en sus habitaciones. Pero la explosión «ocurrió muy rápido. No me desmayé, me cayeron escombros en la espalda; en medio del polvo y del cableado traté de llegar a la habitación de mi hija. La vi en el suelo, boca arriba y parte del segundo piso estaba sobre su rostro, pero me hizo señas con su mano, que estaba bien», relató.

Quiñones añadió que el día viernes se había mudado al inmueble para que su hija estuviera residenciada más cerca de la universidad, pero «todo quedó destrozado, lo perdimos todo. Yo alquilé ese lugar, ni siquiera es mío», lamentó.

Yuliveth Arias tiene 20 años de edad, según el VEN 911 Bolívar, fue la última persona en ser rescatada, presentando un traumatismo craneoencefálico severo. Este lunes fue trasladada desde la Sala de Emergencias del hospital hasta la Clínica San Antonio, requiriendo oxígeno por entubación endocraneal.

Su madre manifiesta que dos días antes de la explosión, Yuliveth se había inscrito en la universidad ya que estudia ingeniería industrial acompañada de su amiga Alexandra, quien vive en Los Pijigüaos, pero que se mudó hace cuatro días a Puerto Ordaz para estudiar ingeniería en sistemas.

A Alexandra la onda expansiva la arrojó a la calle cuando dormía en su habitación. Cayó al pavimento boca abajo. Se fracturó el brazo izquierdo y ameritó que la operaran. Perdió los dientes frontales, y le duele cada parte de su cuerpo.

Centros de acopio

La Fundación Vino Nuevo, la vigilancia de la Urbanización Las Garzas y la farmacia Farma Humana (Puerto Ordaz), son centros de acopio para quienes deseen colaborar, también pueden dirigirse directamente a los hospitales.

