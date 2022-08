Leopoldo López ratificado al frente de Voluntad Popular

Entornointeligente.com /

Leopoldo López fue ratificado como coordinador nacional de Voluntad Popular (VP) y Freddy Superlano resultó electo como coordinador político, tarea que desempeñará junto con Adriana Pichardo como adjunta.

Así quedó, tras el proceso de revisión, actualización y relegitimación del equipo nacional de activistas (ENA), con el objetivo de participar las primarias convocadas por la Plataforma Unitaria.

«Este partido no nació para cohabitar con la dictadura. Quien quiera cohabitar y sentirse cómodo con el régimen, tiene bastantes opciones fuera de VP. Este partido nació para conquistar la libertad, para llevar a Venezuela a la democracia y darle esperanzas a los venezolanos. No perdamos el norte, no nos confundamos», afirmó López vía Zoom durante un acto que se llevó a cabo en la sede del partido en Caracas.

Además anunció la participación de la tolda naranja en la primaria de la Unidad y reiteró su compromiso y el de la organización política que preside, con materializar la libertad y la democracia en Venezuela, publicó Monitoreamos.

El acto contó con la participación de Juan Guaidó, quien pidió no confundir los objetivos con los vehículos.

«El vehículo es la primaria, el objetivo, derrotar a la dictadura», dijo al agregar que VP es un partido que no se raja.

El nuevo coordinador político nacional, Freddy Superlano, destacó que todos en VP se han arriesgado l enfrentar a Nicolás Maduro con el objetivo de lograr el cambio en Venezuela.

Miembros de la Dirección Nacional

La representación nacional, regional, en el exilio, así como de los movimientos que forman parte de la tolda naranja también fue legitimada en un proceso de democracia interna.

En la representación nacional estarán: Leopoldo López, suplente Gilber Caro; Freddy Superlano, suplente Luis Martínez; Emilio Graterón, suplente Meudys Reyes; Adriana Pichardo, suplente José Riera; Roland Carreño, suplente Elías Rodríguez; Mayadevis González, suplente Alexander Tirado; Tamara Adrián, suplente Israel Fernández; Lawrence Castro, suplente Cipriano Heredia; Olivia Lozano, suplente Macario González.

La representación en el exilio estará conformada por: Freddy Guevara, suplente Isadora Zubillaga; Roberto Marrero, Alfredo Jimeno, suplente Sergio Contreras; Yon Goicoechea, suplente Jesús González; Sergio Vergara, suplente Celia Fernández; Carlos Vecchio, suplente Gladys Castillo; Ismael García, suplente Carlos Tablante.

En cuanto a lo regional, Eje andino: Yoni Toro, suplente Luis Useche. Eje occidente: Luis Stefanelli, suplente Ángel Torres. Eje oriental: Leonardo Padilla, suplente Antonio Goncalves. Eje llanero: Rommel Guzamana, suplente Iván Colmenares. Eje central: Karin Salanova, suplente Christopher Correia.

Respecto a los movimientos fueron designados: VP Internacional, Estefanía Parra; Gremios, Rafael Veloz; Trabajadores, Ana Rosario Contreras; Juventudes, Carlos Maneiro; Mujeres, Diana Marchán; Movimientos Sociales, Marianny Linares.

