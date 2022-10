Leopoldo López figura en el centro de la denuncia hecha en Colombia por el saqueo de Monómeros

Entornointeligente.com /

El dirigente político Leopoldo López, ha pasado a estar en el centro de las denuncias sobre lo ocurrido en Monómeros, pero no por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro sino de Colombia, luego de las denuncias hechas por la periodista María Jiménez Duzán, quien lo involucra en una operación con familiares y allegados del ex presidente Álvaro Uribe y con el aval de ex mandatario de esa nación Iván Duque; y en la oposición venezolana a través de la reiteración de críticas hechas por el ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de PDVSA, Humberto Calderón Berti. «En el saqueo a Monómeros que Duque calla, han aparecido unos pagos irregulares de gran cuantía a las empresas en las que Camilo Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, figura como socio», denunció Duzán en la publicación Cambio. «Ahora se sabe que el uribismo también sacó su tajada, como lo prueban los pagos hechos a Camilo Uribe y a sus socios desde la gerencia financiera de Monómeros y esos pagos coincidieron con una visita que Leopoldo López le hizo a Uribe en el Ubérrimo, en compañía de Carmen Elisa Hernández, presidenta de Monómeros, quien fue la que permitió el saqueo de la empresa. Es decir, no solo calla Iván Duque, también el uribato», agregó. La periodista habla de «pagos fraguados» por el orden de 170.000 dólares a favor del hermano del ex presidente Uribe y que la gerencia llevada adelante por Hernández pretendía propiciar una toma hostil de Monómeros por parte de la transnacional Nitron, a través de su filial Nitrofert. «El interés del gobierno de Duque porque Nitron se tragara a Monómeros nunca se disimuló», sentencia la denuncia de Duzán. «En esa toma hostil participaron varios venezolanos allegados a Duque, así como exfuncionarios del Dapre (Despacho Administrativo de la Presidencia de Colombia) que dirigía Víctor Muñoz. De primeras, habría que mencionar a Jorge Pacheco, un colombo venezolano que tiene una relación estrecha con el partido de Leopoldo López y que conoce a Duque porque trabajó en su campaña presidencial en el equipo programático que dirigió Felipe Buitrago, quien en 2020 era asesor de Monómeros y en 2021 se convirtió en contratista de Nitron, la competencia», agregó. Por el lado de la oposición venezolana, el dirigente Juan Guaidó como dirigente de Voluntad Popular, presidente de la Asamblea Nacional y en el rol de mandatario interino eludió profundizar en el caso de Monómeros cuando hizo la presentación de rendición de cuentas de su gestión a mediados de septiembre y más bien responsabilizó de lo ocurrido a sus colegas de parlamento. «Con Monómeros hemos sido claros y ante denuncias de la Comisión de Contraloría hemos pedido que se destituya a la directiva en varias oportunidades y que se investigue a profundidad», dijo Guiadó sin referirse a la gestión de Carmen Elisa Hernández, sobre quien recaen las principales irregularidades. «No tenemos nada que esconder. Si se cometieron irregularidades, que cada quien asuma las responsabilidades del caso. Aquí no vinimos a robar, vinimos a combatir la corrupción», agregó. Los dirigentes de los otros partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional de 2015 –Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- también hacen mutis e igual ocurre con los legisladores de la oposición electos en el parlamento de 2020. El único que nuevamente ha salido a reiterar su denuncia hecha a mediados de 2019 contra Leopoldo López es Calderón Berti, quien dimitió a la responsabilidad de ser diplomático representante de Venezuela en Colombia a nombre del llamado gobierno interino encabezado por Guaidó. «Siento una profunda vergüenza por lo que ocurrió en Monómeros porque lamentablemente a los tres meses por presiones políticas empezaron a hostigar y a presionar de una manera indebida a la primera junta directiva conformada por profesionales venidos de la industria petrolera, la mayoría de ellos provenientes de Pequiven; y por eso designaron a una directiva con representantes de los cuatro partidos políticos miembros del llamado G4 y convirtieron a Monómeros en una piñata», dijo Calderón Berti. «He dicho varias veces que el gran responsable de lo ocurrido en Monómeros, de manera genérica es el G4, pero si hay que señalar a una persona en particular es a Leopoldo López porque fue quien trato de politizar a Monómeros de una manera indebida. Las últimas gerencias de Monómeros, no ésta que acaba de salir, fue puesta por Leopoldo López. Lo que hizo en la empresa indebidamente hay que investigarlo y ojalá que el presidente Gustavo Petro propicie una investigación profunda de lo que ocurrió», añadió. El ex funcionario señaló que el intento de toma hostil por parte de Nitro fue cierto y reiteró lo dicho por Duzán que el gobierno de Iván Duque no impulsó una averiguación sobre lo que pasó con Monómeros más allá del expediente que abrió la Superintendencia de Sociedades.

Los artículos de la periodista María Jiménez Duzán publicado por Cambio

1) La historia que calla Iván Duque https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/la-historia-que-calla… 2) Monómeros y el uribato https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/monomeros-y-el-uribato

