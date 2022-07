Leonor y Sofía o cómo seguir las tendencias del momento sin dejar de lado la elegancia en plena Eurocopa

Entornointeligente.com /

Este fin de semana la princesa Leonor y la infanta Sofía viajaron hasta Inglaterra para apoyar a la Selección Española de Fútbol Femenino y presenciar el partido de la fase de grupos de la «UEFA Women’s Euro England 2022» contra Dinamarca. Con una victoria a favor de selección española, los looks de Leonor y Sofía se llevaron gran parte de la atención -como era de esperar-.

En Trendencias Los pendientes de Leonor que puedes comprar en El Corte Inglés Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Estilismos sencillos pero repletos de tendencia No es la primera vez que los estilismos de sus altezas reales suscitan gran interés. En esta ocasión, la princesa de Asturias se decantó por un cuerpo sin mangas y escote en V de color negro, y lo combinó con unos atrevidos pantalones rectos de color rosa fucsia -tonalidad favorita por excelencia para los looks de verano -. Creando una combinación cromática repleta de tendencia, su outfit podría inspirar a miles de jóvenes durante estos días de verano. Hace unas semanas ya enamoró con su vestido azul para la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona 2022 .

Por su parte, la infanta doña Sofía , fue fiel a su estilo, recordándonos que unos sencillos pantalones en azul marino son la base perfecta para nuestro fondo de armario. Firmados por Springfield y combinándolos con una blusa de manga larga con estampado Liberty en tonos azules de & Other Stories que encontramos en las rebajas de verano 2022 , ésta se llevó toda la atención. Su look se aderezó con unas bailarinas de Mathildas .

Pantalón fluido de corte clásico

PVP en Springfield 39,99€ Finalizado el encuentro, sus altezas reales la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía, fueron a los vestuarios para conversar con las jugadoras y felicitarlas por su pase a cuartos de final.

