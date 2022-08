Leones del Caracas anunció a Tyler Wilson como su segundo importado

Entornointeligente.com /

El estadounidense Tyler Dalton Wilson es un relevista de innings finales de mucha experiencia y es el nuevo pitcher de Leones del Caracas.

Ha salvado juegos en Ligas Menores, circuitos independientes americanos y canadienses, así como en Panamá y en el verano e invierno de México.

Leones del Caracas espera que también pueda aportar su pericia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp).

Es el segundo importado confirmado por el club para la temporada 2022-2023; el primero fue el inicialista y jardinero colombiano Reynaldo Rodríguez.

Wilson, espigado apagafuegos de 32 años de edad, oriundo de Georgia (Estados Unidos), fue uno de los mejores relevistas de la Atlantic League durante la primera mitad de la campaña.

En 28.0 innings con el uniforme del Charleston Dirty Birds solo aceptó dos carreras limpias, además de 12 hits; otorgó ocho bases por bolas y ponchó a 34 adversarios. Rescató 10 encuentros.

La efectividad del lanzador en su paso por la Atlantic League fue: 0.64, con 0.71 de Whip (promedio de rivales embasados por cada capítulo).

Su actuación le valió para integrar el equipo All-Star de la primera mitad de temporada en la más prestigiosa de las ligas independientes estadounidenses.

Además de ser incluido en el Todos Estrellas, Wilson consiguió contrato con Leones de Yucatán, equipo de la División Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.

En 11.2 capítulos tuvo 7.15 de efectividad, cuatro bases por bolas y 14 ponches. Ayudó a los melenudos a meterse en los playoffs e ir a la serie de postemporada contra Pericos de Puebla.

Wilson fue firmado para el profesional por Medias Rojas de Boston en el Draft Colegial de 2008. Se mantuvo durante cuatro campañas en Ligas Menores y luego comenzó su andar por circuitos independientes y latinos. Estuvo en la Canadian-American Association, la American Association y la Atlantic League.

Antes de llegar a México, estuvo en Panamá en la temporada 2019-2020, e incluso participó en la Serie del Caribe con el equipo de ese país. Su primer club veraniego en el beisbol azteca fue Sultanes de Monterrey en 2021; allí compiló una actuación bárbara: 1.84 de efectividad en 14.2 capítulos.

También vistió el uniforme de Monterrey en el invierno, así como con Venados de Mazatlán.

Wilson fortalecerá el bullpen de Leones que ya cuenta con brazos de experiencia y sin limitaciones como Miguel Socolovich, Jesús Zambrano, Eduardo Paredes, Ricardo Rodríguez, Alfred Gutiérrez, Félix Carvallo, Yoimer Camacho, Alejandro Chacín, Randy Valladares, entre otros.

Si bien el campeonato 2021-2022 fue notablemente inclinado en la ronda regular hacia el bateo, el cuerpo de relevistas del Caracas fue el segundo mejor de la liga con 4.79 de efectividad y 1.53 de WHIP. El récord del bullpen de los melenudos fue de 23-12.

Talento joven para La Guaira

Tiburones de La Guaira no cesan con su trabajo para construir un equipo sólido y ganador para el presente y futuro en la Lvbp.

El gerente general de los escualos César Collins, anunció la firma del campocorto Roynier Hernández, quien pertenece a la organización de Rockies de Colorado en MLB.

Hernández es un joven de 17 años de edad (recién cumplidos) que batea a la zurda. Está cursando su primera temporada como profesional en la Dominican Summer League de Rockies y en 44 juegos, presenta promedio ofensivo de .241 con 38 hits en 158 turnos, con siete dobles, 13 empujadas y 32 anotadas.

«He trabajado para obtener experiencia a través de técnicas y estrategias para mejorar la defensa y la ofensiva, y poder llevar eso al nivel profesional», declaró para nuestro departamento de prensa.

Aunque su primera firma fue con Colorado, en enero de este año, su llegada a Tiburones no deja de ser especial: «Quiero darle las gracias a Dios por esta nueva meta y oportunidad. Gracias por confiar en mí. Espero cubrir todas las expectativas para el equipo».

Además de ser considerado un pelotero con proyección de buen contacto, Roynier ofrece su versatilidad en la defensa. «El SS es la posición en la que me siento más cómodo y donde he crecido como atleta. En segunda también me manejo con mucha facilidad».

Su camino apenas inicia con Tiburones y por su juventud, es muy difícil verlo en juego pronto, pero ya imagina un escenario para ayudar a los litoralenses.

«Vine con un propósito para el equipo y mi meta es poder ayudarlos a conseguir campeonatos», despidió.

Hernández es el séptimo pelotero que recluta la gerencia de La Guaira desde finales de julio.

