Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Leones de Santo Domingo, bicampeones de la LNB Agosto 13, 2022 por J.C ¡Gallo que no repite no es gallo! es lo que reza un dicho popular y que le muy bien le queda al conjunto de los Leones de Santo Domingo que en esta noche delviernes han obtenido el bicampeonato en la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana, al vencer en un electrizante séptimo y decisivo duelo ante un muy duro rival, los Indios de San Francisco de Macorís.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com