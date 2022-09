Leonel agita el poder al superar a Abinader

Entornointeligente.com /

En una reunión en New York Leonel Fernández proclamó que un estudio realizado para fines privados por una entidad norteamericana indica que el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo supera las simpatías del presidente Luis Abinader para la reelección.

Aunque en la presunta ventaja la diferencia es mínima, Leonel 36, Abinader 35 por ciento, la FP lo toma como la marcha hacia el Palacio Nacional sin advertir que la tarea por delante es convertir las simpatías en militancia para alcanzar los dos millones para el año próximo. Este crecimiento sostenido del opositor reta a las fuerzas del poder y obliga al joven partido a trabajar arduamente.

Las simpatías de Leonel para encabezar el gobierno que se escogerá en el 2024 sobrepasan las de su propio partido que tiene la obligación de crecer para afianzarse como líder de la oposición y poder encabezar una alianza que les de victoria en la primera vuelta, algo que no es fácil.

Me consta que no obstante el entusiasmo que motiva la candidatura de Leonel, hay dirigentes no han captado la envergadura del reto que tienen por delante y sustentan el crecimiento espontáneo olvidando que se enfrentan al poder algo que los pueblistas tenían olvidado y los nuevos afiliados desconocen.

Abinader fue candidato contra un PLD que daba patadas de ahogado, sin embargo, la situación que marca el 2024, es con la presencia de tres partidos, variable que podría forzar a una segunda vuelta. La FP esta compelida a convertir su principalía en factor de unidad para alejar tal posibilidad. Esa realidad es la piedra de toque del período político en desarrollo.

La modesta ventaja, pero ventaja al fin, ha puesto en tensión al poder y en las redes crece el hostigamiento hacia Leonel quien marca ascenso como Lula en Brasil, pese a las acusaciones de ladrón que le hace el presidente Bolsonaro.

La FP es el único partido que crece, pero aún le falta. Ese su reto.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

