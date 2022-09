Leonardo Campana volvió con doblete y premio

Entornointeligente.com /

Leonardo Campana superó una lesión y pudo volver a tener actividad con el Inter de Miami. El delantero regresó con un doblete y el premio al mejor jugador del partido ante DC United.

En agosto de 2022, el delantero había salido con una molestia en el choque ante el Montreal FC. Para su recuperación se estimó un tiempo de entre cuatro a cinco semanas.

Antes de jugar ante el elenco de la capital estadounidense, el tricolor se repuso y se había reintegrado a las prácticas de su plantel. A pesar de la reciente inclusión en los entrenamientos, el ariete no necesito mayor tiempo para su readaptación y estuvo como titular en el cotejo.

El guayaquileño tuvo un papel fundamental para que el conjunto de Florida sume tres puntos, pues marcó los dos primeros tantos . Aquello significó el empate y la victoria parcial de parte de los suyos.

La contienda terminó con un marcador de 2-3 y el último tanto para los de Miami lo puso Gonzalo Higuaín . Christian Benteke y Taxiarchis Fountas pusieron los descuentos para los locales.

El triunfo pone al equipo del ecuatoriano en la séptima posición de la Conferencia Este con 45 puntos. Aquel casillero es el último que otorga un boleto hacia las eliminatorias de la serie final . En tres partidos más se conocerán todos los clasificados.

Con las dos anotaciones, Leonardo Campana vuelve a la pelea por ser el máximo goleador de su escuadra -título que ya tuvo con anterioridad-. El jugador cuenta con 12 dianas en total, una menos que Higuaín.

Primer tanto El primer gol de Campana ante el DC United llegó después de un tiro de esquina. Tras una deficiente salida del arquero y el error de la defensa, la picardía del tricolor se puso por encima.

El golero había llegado bien a la pelota, sin embargo, la aflojó y chocó con uno de sus compañeros. Nadie pudo rematar ni despejar la esférica, que quedo dividida en el área.

Frente a la oportunidad, el ariete pescó la pelota y la filtró de zurda en medio de un bosque de piernas. En el segundo toque d efinió con un derechazo.

Segundo tanto

A los 52, el futbolista que surgió en Barcelona SC volvió a estampar su firma . Tras una buena asociación con el ‘Pipa’, mandó el balón al fondo de las redes.

El Inter de Miami atacaba y envió el balón hacia el ataque de forma aérea. Campana e Higuaín esperaban dentro del área. El ecuatoriano aguantó una marca y bajó la pelota para el argentino.

Aunque su compañero pudo definir, este no logró controlar el balón y trastabilló tras la llegada de un defensor. Con su último esfuerzo alcanzó a asistir al delantero tricolor.

