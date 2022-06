▷ Leonardo Buniak: Ahorrar en bolívares no es una opción con tasas reales negativas, hay que comprar divisas para proteger el ahorro #10Jun

Entornointeligente.com /

En Venezuela hoy tenemos tasas de intereses reales negativas, esto lo que indica que las tasas de interés, están muy por debajo de la tasa inflación, de manera que la tasa real negativa no solamente no remunera el ahorro, sino que no conserva el poder de compra del dinero, advierte el analista y calificador de riesgo Bancario, Leonardo Buniak .

Advierte que expresándolo en términos digeribles, «lo peor que pueda aconsejarle a un venezolano en este momento, considerando que ya hay otras muchas alternativas, es que ahorren en bolívares».

Buniak señala que el futuro del dinero es digital, las criptomonedas son una opción irrenunciable para el futuro, porque el criptoactivo , la criptomoneda es, definitivamente el futuro, por eso yo les recomiendo que traten de ganar dinero en dos formas, haciendo minería o apostando al negocio de las criptomonedas, allí hay oportunidades sumamente interesantes.

«Lo segundo es adquirir todo aquello que se remunera con la inflación o se remunere con el dólar, hay una crisis inmobiliaria, esta es una opción buena, porque los precios del mercado te van a ayudar, porque se trata de un mercado compradores, de manera que si usted va a esperar invertir su dinero en Venezuela, cuando el país se arregle, va a ser muy costoso, porque es muy claro que la economía venezolana podría sr la tercera, segunda o primera economía que más crezca, porque tiene un piso de petróleo Importante, es como estar en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos , por ser el único potencial proveedor seguro de un abastecimiento seguro por lo que está ocurriendo en el panorama geopolítico, no en este momento, pero si para el futuro una vez que la capacidad se vea definitivamente resuelta», dijo Buniak.

Insiste en que el venezolano que quiera proteger sus ahorros, debe comprar divisas, es una moneda que está protegida o compre cosas que se remuneren con el dólar o con el euro, dijo Buniak en el circuito Éxito 99,9 FM.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Por: El Impulso Autor: Juan Bautista Salas Fecha de publicación: 2022-06-10 19:30:00 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com