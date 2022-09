Entornointeligente.com /

Leonardo saiu de casa com os pais quando o sol começou a esconder a noite. Dormira mal, às voltas com um tumulto interior que não esperava. Em novo, ir cedo para a vinha era uma obrigação e sair da cama um castigo. Desta vez, sentia uma inquietação e uma premência vitais, algo que nunca sentiu desde que, há 15 anos, decidiu cortar com o destino e emigrar para Inglaterra.

