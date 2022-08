Leocenis García: «El encaje bancario de Venezuela es el más alto del mundo y acabó con el crédito»

Entornointeligente.com /

> «No hay fortuna que aguante un Gobierno en contra. La banca es reflejo de la economía de todos los países, si la economía no está bien la banca no está bien y el Producto Interno Bruto (PIB) del sector llegó a ser de 8 %, pero para 2019 no llegaba ni a 1,8 %. Eso es prácticamente la desaparición de la actividad bancaria» así empezó su rueda de prensa este martes, el empresario de medios y coordinador del Movimiento Prociudadanos, Leocenis García.

García señaló al encaje legal obligatorio que llega a 75 % de que la banca opere con un nivel de ineficiencia cercano a 80 %: «Todos estamos conscientes de la necesidad de controlar la inflación, pero esto ha sido a costa de la reducción del crédito bancario con la elevación del encaje legal, una medida a que está vigente desde finales de 2018. Y la inflación no es un impuesto que crean los banqueros sino los gobiernos», señaló

El líder del Movimiento Prociudadanos, una tolda de centro derecha, explicó que el Encaje Legal es una obligación de las entidades de intermediación financiera de mantener una reserva de los fondos captados ya sea en el Banco Central o donde determine la Junta Monetaria. Es decir, se constituye como un recurso que permite hacer frente a situaciones de liquidez por los retiros extraordinarios -más de los habituales- de los clientes bancarios. El coeficiente de Encaje Legal varía de acuerdo a cada país y el tipo de entidad de intermediación, según lo definan los bancos centrales.

» En la actualidad, el porcentaje de encaje legal requerido para los bancos múltiples en América Latina es de un 8% o máximo 20.0% en dólares. En Venezuela es de 75 %. No hay crédito. El responsable no es la banca sino el Gobierno (…) Si tu no tienes credito, no tienes como incentivar la producción y sino hay producción no hay crecimiento economico», dijo Garcia al tiempo que mostró cifras del Banco Central de Venezuela que señalan que desde los años 60 el encaje nunca llegó a 25 %, con lo cual se desmonta la teoría del Gobierno que para controlar la inflación se necesita un encaje tan alto, porque la inflación por miedo – inestabilidad ※ o imprimir dinero inorgánico, solo lo puede hacer el sector oficial y no el privado

«Cuando los bancos no pueden subir el límite de una tarjeta de crédito, no pueden dar un crédito a un pequeño o mediano empresario, o a un emprendedor, eso es culpa del Gobierno que le quita a la banca 8 de cada dólares que entran a la banca por depósitos del público. Lo que el Gobierno debe hacer es un proceso de renegociación de la deuda para tener crédito internacional, para calmar las calificadoras de riesgo», dijo.

Garcia manifestó finalmente que, cuando el Gobierno asfixia la banca y el mercado de capitales, no sufren los banqueros, los primeros que sufren son las personas comunes que en una economía dolarizada de facto no pueden tener un crédito para un hogar, un auto, una nueva empresa. » Los que sufren son los que necesitan el crédito»



