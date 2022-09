Leão sai da corrida ao MEE para evitar impasse

Entornointeligente.com /

O Governo revelou que a candidatura de João Leão ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) caiu por falta de uma maioria qualificada na votação. Também a do luxemburguês Pierre Gramegna acabou por cair, sendo que a decisão de retirada das candidaturas serve para «evitar um impasse» na sucessão do cargo.

«Na sequência de consultas informais que tiveram lugar nos últimos meses entre os ministros das Finanças da área do euro, verificou-se que, ainda que cada um dos candidatos tenha reunido um grande número de votos, nenhum dos dois conseguiu obter a maioria qualificada de 80% dos votos necessária para ser nomeado diretor-geral do MEE», disse o ministério das Finanças, em comunicado.

E acrescent: «Para evitar um impasse e para não prejudicar a sucessão de Klaus Regling, atual diretorgeral do MEE, as duas candidaturas foram retiradas da disputa a partir de hoje. O presidente do Eurogrupo e presidente do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, informará oportunamente sobre o processo subsequente».

