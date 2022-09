Leo Ramos: qué le dijo antes de los penales a Cardozo, por qué salió Milans y la «continuidad» de la alineación

Entornointeligente.com /

Peñarol se clasificó a cuartos de final de la Copa Uruguay con Thiago Cardozo como figura del duelo ante Boston River . El arquero tapó dos pelotas durante el partido y contuvo tres penales.

Sobre la charla previa a los penales con Cardozo, Leo Ramos sostuvo: «Yo le dije que iba a atajar dos, como mínimo. Tuvo un partido bárbaro, esto nos deja trabando más tranquilos. El equipo fue superior, tuvimos situaciones de gol, no la pudimos completar, pero esta victoria nos da la posibilidad de jugar una fase mas».

«En el segundo tiempo ellos no pasaron la mitad de campo, no fuimos todos certeros para cortar, no estuvimos firmes, pero el partido se dio así. Se sufre, pero se disfruta de otra manera», añadió.

Sobre la alineación, que contó con el debut de Pedro Milans , quien se retiró en el entretiempo, el director técnico dijo: «Tenemos un plantel de 26 jugadores, le dimos la posibilidad a Pedro, hoy debuto, no tenía continuidad y por eso corríamos el riesgo por su inactividad. Solo con el entrenamiento era probable que pasara lo que le pasó: se contracturó en el posterior, así decimos cuidarlos para los partidos que vienen».

Sobre Da Silveria dijo que lo vio «muy bien. Siempre que uno toma decisiones esta convencido con lo que hace. Ahora nos queda un partido que va ser importante. Tenemos que recuperarlos bien, si esto sigue como ahora, la continuidad del equipo será la misma».

¿Si esto calma? «Creo que no», dijo Ramos, y añadió: «Peñarol debería estar más arriba si se respaldarán los entrenamientos en el juego. Hoy no solo ganamos un partido, sino que por momento vulneramos a un buen equipo».

Si Peñarol tiene como objetivo esta Copa, el DT mirasol sostuvo: «Yo siempre digo lo mismo, lo que juega Peñarol, siempre lo tiene que ganar», y añadió que ahora se preparan para el duelo con Wanderers, importante «para clasificar en copas».

«Mientras haya vida tenemos que pelear», concluyó Ramos.

