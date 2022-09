Leo Ramos: qué le agradó del equipo y cómo valora el retorno de Valentín Rodríguez en Peñarol

Entornointeligente.com /

Peñarol derrotó 2-0 a Colón por la tercera fase de la Copa AUF Uruguay y avanzó a la siguiente instancia , donde deberá medirse con Boston River. Tras el final del partido, Leonardo Ramos analizó el trámite: «En el primer tiempo nosotros no tuvimos la suficiente autocrítica como para ir a buscarlo, en el segundo el equipo mejoró, rompió hacia adelante, buscó el uno contra uno y tuvimos la posibilidad de hacer goles; después el equipo no mantuvo la presión alta y cedimos terreno para que nos atacaran, pero en esos 20 o 25 minutos del segundo tiempo se tuvo un buen rendimiento», inició.

En cuanto a la conformación del equipo y la decisión de repartir el tiempo de juego, afirmó: «Necesitábamos darle minutos a algunos jugadores, fue una mixtura, queríamos darle minutos a todo el equipo, a Valentín (Rodríguez) lo pusimos faltando poco para que termine de adaptarse después de lo que le había pasado».

En referencia a cómo vio el desempeño del número 17, que volvió tras una larga recuperación por la lesión sufrida en la rodilla y un contratiempo muscular, afirmó: «Lo vimos bien, viene trabajando muy bien, recuperándose y metiéndole mucha garra. Entendimos que pasó algo complicado durante mucho tiempo y hoy lo tenemos de vuelta, es un gran jugador».

Por otra parte, se refirió al aporte en la red del Toto Núñez, un delantero: «Los goles anteriores habían sido de volantes y defensores, es parte de lo que tenemos que seguir mejorando y que esto sea una constante de aquí en más. A veces es por fallas en la definición, otras por no ofrecimiento de diagonales y otras cuando el delantero se ofrece y no tiene opciones. Este es el sexto partido que estamos acá, es poco tiempo, esto no nos saca responsabilidad de lo que nos toca, pero sí que hay que seguir mejorando, son muy capaces y la única manera en la que podemos salir de esto es trabajando día a día», cerró.

