Leo González: «Si algo ha hecho que siga en Estudiantes es que hicimos un grupo espectacular»

Entornointeligente.com /

Luis Vílchez / @lvilchez8.- Estudiantes de Mérida es un sentimiento. La razón por la que todavía lucha por entrar al G4 no es racional, sino pasional. El cuadro académico sumergido en una crisis económica y con varios meses de deuda, vivió un baño de masas en su triunfo 2-1 ante Aragua, en el estadio Metropolitano. El timonel de este grupo es Leo González, con pasado reciente como «bombero» en el Deportivo Lara y la selección nacional. En un momento pensó dar un paso al costado, pero los jugadores lo arroparon y aún siguen en pie de lucha. Con los números rojos en los despachos, pero con buen fútbol sobre el verde. El estratega trujillano habló con Balonazos previo al choque ante Carabobo.

«Se ha hecho un ambiente increíble. Públicamente agradezco las buenas energías y el profesionalismo de este grupo, su sentido de pertenencia con esta institución. Si algo ha hecho que yo siga acá es eso, hicimos un conjunto espectacular. Hemos estado unidos. Los que tienen un poquito más ayudan a los que tienen un poquito menos. Más que decaer nos hemos fortalecido como familia», dijo González. El DT explicó: «Hay jugadores que no tienen para comer o para un pasaje, los que tienen más han pagado para sostener esto lo más que se pueda. Son momentos difíciles, pero la alegría, a pesar de la deuda, es de valorar».

Bolsas de comida, un aventón al entrenamiento, desayunos en conjunto o parrilladas han sido parte de las maromas que ha hecho el grupo para apoyarse entre sí. «En una situación complicada, pero los resultados son los que te van a ayudar más adelante. Los sacrificios que hacemos hoy, más adelante Dios nos lo va a premiar. Buscamos terminar de la mejor manera está ronda regular y teniendo mucho fe que pueda aparecer algún dinero, si no, lamentablemente, se acabará el campeonato para nosotros, pero habremos cumplido en lo deportivo que nos corresponde» , reveló el ex entrenador del Deportivo La Guaira.

En línea con el tema económico y la Licencia de Clubes, expuso: «Preocupa muchísimo. Hasta el 16 de septiembre tenemos para presentar la solvencia administrativa. Esperamos una pronta solución por el bien del equipo, del estado, de la institución y de una fanaticada que fue al estadio a ayudar». Si bien el boletín reflejado en el Comet habla de más de 5.000 personas al iniciar el cotejo, al final el Metropolitano albergó casi 9.000 almas teñidas de rojiblanco. «Me quedo con el apoyo, en un momento tan complicado y tan difícil como estamos viviendo nosotros. La única motivación que pueden tener los jugadores es que la gente vaya a apoyarlos», aseveró.

Todo en el contexto de un Aragua colista y con uno más pudo igualar las acciones en suelo merideño. «Los rivales que están luchando por el descenso son los que más complican. Zamora no pudo ganarle a UCV, que también compite por salvarse», analizó González sobre su último adversario. En la última jugada del partido, Alejandro Araque realizó tres atajadas para enmarcar. «Primero que todo es un gran profesional, una buena persona y competitivo en todo lo que lo pongas a hacer. Técnicamente muy bueno, muy serio y toma buenas decisiones», indicó sobre el guardameta andino.

El buen andar en el campo de Estudiantes tiene mucho que ver con el rendimiento de Angelo Peña y Jesús «Pulga» Gómez, dos furibundos aficionados de este equipo y de los volantes de mejor pie del campeonato. «Todos sabemos lo que significa Angelo Peña como futbolista y lo que juega. Pero voy más allá del jugador. Como persona es uno de los que ha colaborado incansablemente para que el equipo hoy esté compitiendo, lo digo con toda responsabilidad, no le molesta meterse la mano en el bolsillo o hacer cualquier actividad para apoyar. Dios premia a la gente buena, a los que están pendientes más de otros que de ellos, son recompensados. Hay una buena comunión» , indicó el ex jugador del Caracas FC.

Peña también fue uno de los artífices de la continuidad de González. «Fue uno de los que dijo que tomáramos decisiones en conjunto y me expresó que no querían que me fuera. Luego del partido del Zulia (jornada 19), que estábamos a dos puntos del quinto lugar, cuando vi que esto estaba muy complicado mi decisión era irme., por respeto a los jugadores en cuanto a lo económico. Pero entre todos decidimos que lo más conveniente para el equipo, para que no decayera, es que estuviésemos juntos, por eso estamos aquí. Por ellos y por la afición que han valorado lo que se ha hecho» , declaró el oriundo de Varela y criado en la Urbanización Plata 2.

En cuanto a «Pulga» soltó: «Es un jugador espectacular, con su inteligencia y creatividad, que ha pasado momentos difíciles por las lesiones. Siempre que juega tiene la convicción de competir y un gran sentido de pertenencia. Ama y da la vida por este equipo. Cuando hay problemas, la gente dice: ‘Esa es la ‘Pulga’ que está mandando a parar el equipo’ o ‘Ese es Pulga que no quiere que entrene el equipo’. Pero si alguien ha querido y ha hablado con los muchachos para que este equipo siga trabajando es él».

González complementó: «Todos los grandes han hecho que este equipo esté trabajando. Si fuese diferente este equipo tendría que estar parado y luchando puestos de descenso, como ves a los rivales con situaciones económicas complicadas». Los académicos suman tres jornadas consecutivas sin perder y se sitúan séptimos en la tabla con 37 unidades cosechadas, a cinco puntos del Deportivo La Guaira, que marca el ingreso al G4.

Una de las figuras del partido de Estudiantes fue Jesús Vargas. «Antes de ir al extranjero vivió un momento espectacular. Jugamos (con el Deportivo Lara) contra él, en Mérida y nos hizo dos goles. Sale al exterior y pierde continuidad. Vuelve al país y agarra ritmo. Es un jugador diferente, que tiene duelo 1 vs 1, que como todo joven necesita continuidad y generarle confianza. De ahí en adelante se sabe lo que puede hacer. Ojalá pueda salir otra vez al extranjero, porque se lo merece», razonó el entrenador de los merideños.

El calendario no da respiro y, a pesar de cerrar la jornada 27, vuelven a competir el jueves (8 de septiembre) contra Carabobo, en el Misael Delgado. «Este es un grupo con experiencia que las semanas largas nos sirven para trabajar y recuperar. En cuanto a Carabobo, vienen muy bien, son muy intensos arriba, con buenos duelos, desequilibrantes, muy rápidos, pero que atrás pueden sufrir. Son de los equipos que mejor se reforzaron en el año», comentó. González concluyó: «Son un elenco muy vertical. (Kevin) Viveros, (Breidy) Goluz y (Ronaldo) Chacón son rápidos, mientras que los laterales, (Miguel) Pernía y (Juan) Cuesta se suman mucho. Les lanza y por su velocidad nos pueden ganar las espaldas. Hay que estar atentos» .

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com