Leão faz história na Alemanha com segunda parte demolidora

Três golos e uma exibição de categoria na segunda parte, valeram esta quarta-feira ao Sporting três preciosos pontos no campo do Eintracht Frankfurt no jogo de estreia do Grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-23. Um triunfo histórico, pois nunca antes o clube de Alvalade tinha vencido em solo germânico nas provas europeias em 14 confrontos (13 derrotas e um empate), num jogo onde tirando os primeiros 10 minutos, os leões cumpriram à risca a estratégia de Rúben Amorim e deixaram os alemães vergados.

No lançamento do jogo, o treinador leonino, que apostou em Gonçalo Inácio (Nuno Santos ficou no banco) para formar a linha de três centrais ao lado de Coates e St. Juste, tinha alertado para a importância de a sua equipa ter bola logo desde início e «não partir o jogo todo de cima a baixo», de forma a travar a qualidade e rapidez dos jogadores da equipa alemã, que jogam a um ritmo intenso.

Subscrever E o início do jogo mostrou isso mesmo, um Eintracht a exercer uma pressão alta, perante um leão com dificuldades em sair do seu meio-campo. Logo aos dois minutos, Amorim apanhou um valente susto, com um passe atrasado de Ugarte a ir parar direitinho aos pés de Kolo Muani, valendo a boa defesa com os pés de Ádan.

Aos poucos, o Sporting foi-se libertando do sufoco exercido pelos alemães. E aos 12″, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos leões. Decisão que o VAR reverteu (e bem), pois na verdade foi Edwards que pisou o pé de Lenz.

O Sporting equilibrou o jogo em termos de posse de bola (com Ugarte em bom plano), com os jogadores a cumprirem à risca aquilo que Amorim lhes pediu (ter bola).

E aos 35″ esteve perto do golo, mas Edwards permitiu a defesa de Trapp depois de um belo lance em que o inglês driblou dois adversários. Quase em cima do intervalo foi a vez do Eintracht criar perigo, num cruzamento em que Morita quase traía Ádan. A primeira parte terminou com o Sporting com mais posse de bola (58% contra 42%), mas a perder 4-1 no capítulo de remates à baliza.

Dois golos de rajada Os leões sofreram uma contrariedade quase logo no início do segundo tempo, com St. Juste a ser forçado a sair (lesão muscular) e a ser rendido por Neto, que mal entrou fez um corte providencial a impedir o remate de Kamada.

O Sporting entrou muito melhor na segunda parte, mais mandão e com as linhas mais avançadas, e aos 57″ Porro atirou às malhas laterais. Estava dado o primeiro aviso aos germânicos, que viam os leões rondar com frequência a sua área e cada vez mais instalados no meio-campo dos alemães, que ganharam um lugar na Champions fruto da conquista da Liga Europa na época passada.

O golo dos leões não foi por isso nenhuma surpresa. Aos 65″, numa jogada iniciada em Matheus Reis, Morita (outra boa exibição) serviu Edwards que na área rematou para o golo, com a bola ainda a tocar em Ndicka. Curiosamente foi o segundo golo do inglês em Frankfurt, pois já tinha marcado no mesmo estádio ao serviço do V. Guimarães em 2019.

Três minutos depois, ainda os alemães não se tinham refeito, novo golo da equipa de Rúben Amorim, com Trincão (estreou-se a marcar com a camisola verde e branca e na Liga dos Campeões) a responder a uma boa assistência de Edwards (grande exibição e o melhor jogador em campo). Em apenas três minutos, os leões ficavam numa posição confortável, perante um conjunto alemão desgastado e sem capacidade de resposta.

Mas o marcador não ficou por aqui. Com os alemães quebrados (anímica e fisicamente), o Sporting chegou ao terceiro com naturalidade aos 82″. Porro, com uma grande arrancada, serviu de bandeja Nuno Santos, que havia entrado minutos antes e picou o ponto, colocando um ponto final no jogo.

Depois de um início de campeonato comprometedor, com duas derrotas (FC Porto e Desp. Chaves) e um empate (Sp. Braga) em quatro jogos, o leão surgiu na prova milionária de face renovada, impondo-se com todo o mérito ao atual 10.º classificado da Bundesliga, que ganhou um lugar na Champions fruto da conquista da Liga Europa na época passada e que no início desta temporada, na decisão da Supertaça Europeia, tinha siso derrotado pelo Real Madrid (2-0). Isto num jogo onde Amorim estudou muito bem o adversário e conseguiu que os jogadores aplicassem na perfeição a estratégia montada.

Agora segue-se o Tottenham, já na próxima terça-feira, desta vez em Alvalade.

