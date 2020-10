Lenta, reactivación económica de la “Calle de las Novias”

Aunque las autoridades han relajado las rigurosas medidas para que los locatarios pueden laborar, Andrea comenta que esto no es suficiente, pues los plantones y las “aportaciones voluntarias” a elementos de seguridad generan más perdidas

A casi cuatro meses de su reapertura, locatarios de la popular “Calle de las Novias” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, apenas rescatan al día un 30 por ciento de las ventas que percibían antes de la pandemia causada por el coronavirus y son aún más los que apenas pueden pagar un sueldo o comprar material para confeccionar vestidos.

Las manifestaciones o los plantones en el centro agravan más la situación para los comerciantes establecidos, a esto se le suman las restricciones que han implementado las autoridades capitalinas, los cierres de calles para evitar aglomeraciones y los horarios reducidos de trabajo, lo que ha ocasionado que las ventas sean nulas.

“La cancelación de eventos sociales fue un golpe del cual no nos hemos podido reponer, cada vez son más frecuentes las cancelaciones de pedidos, me doy por bien servida si llego a vender un vestido a la semana”, comenta Irma, locataria y encargada, quien debido a la pandemia tuvo que reducir su plantilla laboral de 12 trabajadores a sólo cuatro empleados.

Debido a esta difícil situación los más de 160 propietarios que componen la “Calle de las Novias”, la cual abarca desde República de Honduras hasta llegar a Donceles, han lanzado la campaña #EnElCentroYaQueremosTrabajar .

“La finalidad de esto es darle a conocer a las autoridades y a las personas, que contamos con espacios seguros para trabajar, desde gel antibacterial hasta tapetes sanitizantes, contamos con todas las medidas para sacar a flote nuestros negocios”, comentó Andrea, otra de las locatarias a quien esta situación le resulta preocupante.

Aunque las autoridades han relajado las rigurosas medidas para que los locatarios pueden laborar, Andrea comenta que esto no es suficiente, pues los plantones y las "aportaciones voluntarias" a elementos de seguridad generan más perdidas.

“Hay oficiales que les piden de 200 a 300 pesos a los compañeros por descargar su mercancía, alegan que no puede haber aglomeraciones, pero sólo se aprovechan de nuestra situación”, señala.

La situación es la misma para todos, sin importar el giro de su negocio, Benjamín y su esposa Isabel tuvieron que optar por cerrar el alquiler de limusinas del cual eran dueños, pues con la cancelación de fiestas y bodas el negocio se fue a la quiebra en menos de un mes.

“Gastábamos más en mantenimiento a los vehículos que lo que percibíamos, con los sueldos de los conductores y los pagos de permiso el negocio duró poco tiempo”, narra Benjamín.

Ahora la pareja invirtió lo poco de su antiguo negocio para abrir un local de arreglos para bodas y quince años.

Gonzalo Jiménez, propietario de un establecimiento de vestidos para novias y quinceañeras, señala que muchos de los locatarios en la zona temen ser contagiados de COVID, por estar tan cerca de los plantones y las marchas que regularmente se han estado haciendo a unas cuantas calles de sus locales.

En un recorrido hecho por Crónica se pudo apreciar que, de los más de 180 locales, cerca de 20 se encuentran cerrados, compañeros señalan que se debe a la falta de pago de rentas o que adquirieron deudas que en esto momentos son difíciles de pagar.

“Son muchos los locatarios que deben de cuatro a cinco meses de renta, algunos otros tienen deudas que ya no pueden pagar, los dueños ya no pueden solventar los pagos a los empleados, otros ya no pueden pagarle ni a los proveedores. El temor de muchos es que esta situación empeore”, dijo Gonzalo.

Ante la desesperación, una de las alternativas que tienen los comerciantes es vender por medio de citas o internet, esto para garantizar la seguridad de los clientes y empleados. Hasta hace unos días esto era algo complicado, pues debido a los retenes policiacos y los cierres en estaciones los clientes no podían llegar a los establecimientos.

“Desde que las autoridades abrieron la estación Allende, el flujo de personas aumentó ligeramente, aun así, para los comercios la recuperación es lenta, muchos llegan a vender de una a tres prendas al mes, está casi muerto”, afirmó Gonzalo.

Ahora los comerciantes esperan que la recuperación del Centro Histórico sea lo más pronto posible, pues esperan que la “Calle de las Novias” vuelva a ser lo que era antes.

