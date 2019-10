Lenín Moreno anuncia entrega de las reformas tributarias a la Asamblea

Entornointeligente.com /

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anuncio hoy, 18 de octubre de 2019, la entrega a la Asamblea Nacional, del plan de reforma tributaria . El Texto se plantea la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la creación de un impuesto a las empresas que facturen más de un millón de dólares . El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, entregará la propuesta de reforma a las 21:00, indicó el legislador Patricio Donoso. Según Donoso, Martínez ofrecerá una rueda de prensa tras entregar el proyecto de reforma que, que pasará luego al titular del Parlamento, César Litardo, quien deberá convocar a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La reforma que presentará el Gobierno del mandatario Lenín Moreno tiene únicamente que ver con los aspectos tributarios del paquete acordado con el FMI y otras entidades internacionales para recibir una línea de crédito por 10.200 millones de dólares. Están también la reforma presupuestaria y la laboral, no menos espinosas que las anteriores. Sin profundizar en detalles, Martínez informó el jueves de que se entregará al Legislativo la “reforma legal para modernizar el sistema tributario y promover emprendimiento” y anticipó que no incluye un alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se ha rumoreado. La reforma tributaria original incluía la eliminación a los subsidios a la gasolina, que dio lugar a una ola de violencia sin precedentes de once días y que en su nueva versión ha quedado en suspenso. El Gobierno ecuatoriano deberá encontrar ahora vías para suplir los casi 1.400 millones de dólares que se esperaban ahorrar con ese subsidio.

