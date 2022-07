Lenguaje anti-inclusivo

Entornointeligente.com /

Históricamente la opinión de las mujeres y su rol en la toma de decisiones políticas han sido desplazados e ignorados durante miles de años hasta el punto de que la mitad de la humanidad ha sufrido una discriminación que hasta hace poco tomábamos como «natural». Es lo que llaman invisibilidad social.

Algo similar ocurre con los homosexuales, quienes representan no la mitad pero una buena proporción de la sociedad. También con toda la gama de personas que tienen discrepancias de identificación sexual o de género, quienes -si bien se trata de un porcentaje pequeño, en términos cuantificables- son millones en el mundo.

Es nuestra responsabilidad (y todo un reto), como sociedad moderna, otorgarle la misma calidad de derechos humanos y civiles a todos los individuos. En el plano legal y también en la realidad cotidiana aunque no compartan las mismas preferencias sexuales que las grandes mayorías.

Lo que resulta un despropósito es intentar cambiar las reglas espontáneas del lenguaje coloquial para «no ofender» a pequeños segmentos proporcionales de la población que pretenden academizar acerca de la corrección política del idioma.

«Todos y todas» , por ejemplo (y sus sucedáneos «ciudadanos y ciudadanas», etc), es la demostración más grande de la imbecilidad burocrático-política institucionalizada. No hay político que no use ese giro inútil en sus discursos (lo que evidentemente habla muy mal de nuestro liderazgo), pero es que ahora he comenzado a escuchar: «Todos, todas y todes» . Es que no alcanza el espacio de esta tribuna para explicar por qué el primer giro es una estupidez de aquí a la Luna y el siguiente su respectivo regreso, pero caminando pa’trás como Michael Jackson.

Lo idiome no le define une academie privilegiade, es el resultade de le usanze popular. Le RAE no impone, sólo recopile y actualize. Es realmente un desatine utópique pretender que le humanidad cambie sus estructures gramaticales para eviter ofenses .

