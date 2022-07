¡León en la pista! Subcampeón mundial máster recibe homenaje del Proyecto Legado

Entornointeligente.com /

El director ejecutivo de Legado, Federico Tong, entregó dos trofeos Legado y luego develó una foto conmemorativa en honor a los deportistas, que son amigos desde hace más de seis décadas, por ser ellos fuente de inspiración para las nuevas generaciones de atletas y por una vida entregada al deporte. «En esta oportunidad les confesaré que entrené poco o tal vez hubiera sido el campeón. Sucede que, por la pandemia, sufría la partida de mi esposa. Tuve poco tiempo para prepararme y sentía mucho dolor, pero eso me sirvió para salir adelante», relató León. «He corrido por ella y le dedico todo; la amo y, donde esté, será mi gran motivación, la quiero con toda mi alma», añadió conmovido el atleta máster, ganándose el aplauso del público asistente a la ceremonia de premiación. Deporte: un estilo de vida «Participé, pero no brillé como mi amigo Jaime. Con él fuimos compañeros en el colegio y tenemos una amistad de 65 años. Nos reencontramos haciendo deporte y eso le queremos transmitir a los más jóvenes: hay que hacerlo en el más alto nivel y transformarlo en un estilo de vida», dijo, a su turno, Arriola. «Un buen deportista no puede ser una mala persona. Nunca pensé que me harían un reconocimiento, menos en un escenario tan maravilloso como el Estadio Atlético de Legado», agregó el deportista de 82 años. Posteriormente, Jaime León y Jorge Arriola realizaron una exhibición de sus habilidades, corriendo en la pista atlética de Legado, donde deportistas como Gladys Tejeda buscan mejorar sus marcas, entrenando y compitiendo. Espíritu de competencia En el marco de este reconocimiento, Tong destacó el espíritu de competencia de Jaime León, quien comenzó en el Atletismo a los 75 años y, en la actualidad, fortalece sus destrezas diariamente en el Estadio Atlético, ubicado en la sede Legado Videna. «Es un honor reconocer a dos grandes atletas, quienes nos recuerdan que el deporte es para toda la vida. Su vitalidad, perseverancia y fuerza son el ejemplo para las futuras generaciones. A ellos dos los veo siempre entrenando aquí. Legado es la casa del deporte», agregó. En Finlandia, Arriola se ubicó en el octavo lugar; mientras que Jaime León se consagró subcampeón mundial máster de Atletismo, en la categoría 100 metros, competencia que se disputó en la ciudad de Tempere. León consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación a la final en la categoría 80-84 años: 14.88 segundos, quedando en el segundo lugar de la clasificación, por detrás del alemán Kraemer Hartmunt con un tiempo de 14.31 segundos. Rumbo a Bogotá Con la consigna de brillar en el próximo Sudamericano Máster en Bogotá, ellos seguirán entrenando en el Estadio Atlético de Legado en Videna que cuenta con una pista certificada por la World Athletics, considerada como una de las mejores de América Legado tiene la misión de garantizar infraestructura y servicios de calidad a favor de la ciudadanía. Asimismo, trabaja de la mano con diversas federaciones y organizaciones deportivas, para la promoción del alto rendimiento y el posicionamiento del Perú como el hub del deporte mundial. [Lea también: Perú buscará triunfar en el Campeonato Mundial de Esgrima ] Más en Andina: Delantero italo-peruno Gianluca Lapadula superó el covid-19 y quedó apto para entrenar con el Benevento de Italia. ?? https://t.co/vGBcXlb3AG pic.twitter.com/6S1IksNr38

