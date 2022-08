Lele Pons y Guaynaa se comprometieron en Tomorrowland

Entornointeligente.com /

En la noche del domingo, frente a más de 50.000 personas, el cantante puertorriqueño Guaynaa se arrollidó frente a su novia, la venezolana Lele Pons, y le propuso matrimonio. Entre aplausos y gritos, la joven influencer y cantante tomó un micrófono mano y dijo «claro que sí» mientras no podía contener la emoción y las lágrimas.

Todo esto ocurrió en el escenario central del festival de música Tomorrowland, que se lleva a cabo en Bélgica, en medio del set que estaba tocando el famoso DJ Steve Aoki, quien compartió el momento tan especial de la pareja en sus redes sociales.

Lele Pons got a marriage proposal right from Guaynaa on the Tomorrowland Mainstage! 💍❤️ And she said YES! #Tomorrowland pic.twitter.com/Lh7v2a7nzq

La sobrina del cantante Chayanne también publicó el video del emotivo momento, junto al mensaje: «AHHHHH YESSSSSSS!!! SIIIIIIII!!! 💍💍💍 happiest day of my life», dejando claro que este era el día más feliz de su vida. Pons tiene cerca de 49 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Hace unos meses atrás, durante la promoción del tema «Piketona», grabado por Pons junto a Kim Loaiza, la joven habló de su relación e indicó que aunque su carrera profesional continuaba en ascenso, su situación sentimental con Guaynaa ya la había hecho visualizarse como madre. «Creo que mi relación me ha influenciado a tener más como la idea de una vida de mamá y de hijos. Eso en lo personal, pero cuando se trata de trabajo, él me empuja mucho a mí y yo a él. Nos queremos mucho y nos ayudamos», relevó la modelo de 25 años.

En ese momento, le preguntaron si quería casarse, a lo que Pons respondió pasándole la responsabilidad al cantante. «Eso no está en mí, está en él. Él tiene que decirlo y si él me lo pide un día, yo diré que sí o que no, dependiendo de si estoy feliz con él o brava, quién sabe», contó.

A principios de este año, Jean Carlos Santiago Pérez, nombre real del intérprete, sufrió un fuerte accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles, California, cuando el carro en que el cantante viajaba como pasajero fue impactado fuertemente por otro vehículo, causándole al artista «duros golpes y traumas, por lo que fue trasladado en una ambulancia al hospital».

