Lele Pons habría forzado a Guaynaa a comprometerse con ella, internautas la acusan de ser «Manipuladora y Tóxica»

Internautas han catalogado el noviazgo de Lele y Guaynaa de ser una «relación tóxica» Recientemente la pareja de cantantes se volvieron virales en las redes sociales luego de que Guaynaa le propusiera matrimonio a la venezolana durante la celebración del Tomorrowland. Cabe recordar que la pareja tiene 2 años de relación, por lo cuál decidieron dar el siguiente paso.

A raíz de esta noticia que causó tanto revuelo entre sus seguidores, muchos recordaron aquella entrevista para el podcast del influencer Chente Ydrach dónde Lele reveló detalles de cómo conoció al intérprete y todo lo que hizo para poder conquistarlo. Gracias a sus declaraciones en esta entrevista, hay quiénes la catalogaron de ser una mujer «Manipuladora, Controladora y Tóxica».

«No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer» dijo la criolla en aquel entonces, dejando en evidencia la obsesión que sentía por el cantante.

Los comportamientos de la venezolana fueron criticados por muchos de sus fanáticos, de hecho, no es la primera vez que señalan a Lele de ser una persona bastante complicada y exigente en lo que desea. Es por esto que tras darse a conocer que la pareja finalmente se lanzará al agua, han surgido dudas sobre si Guaynaa «se vio obligado» a proponerle matrimonio, pues la joven en varias ocasiones dejó claro que no descartaba esta idea.

Mientras tanto, la pareja no se ha pronunciado para hablar sobre este tema al respecto.

Redacción Gossipvzla y El Universal

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

