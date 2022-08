Leite. Produtores apelam aos supermercados que subam preço

Entornointeligente.com /

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) apelou às cadeias de supermercados que subam o preço ao produtor, para atingir um valor médio de 50 cêntimos por quilo (kg).

A associação lembrou que, no início de agosto, foi comunicado à generalidade dos produtores um aumento de três cêntimos para setembro, o que levará o preço médio em Portugal para 43 cêntimos por kg (40 nos Açores e 45 no continente), e que os produtores que fornecem a marca Pingo Doce vão ter uma atualização de oito cêntimos por kg, o que fará com que recebam um valor superior a 50 cêntimos por kg.

Os produtores de leite queixam-se que, nos últimos anos, a atualização do preço do leite «veio sempre tarde, abaixo dos custos de produção, abaixo do mercado europeu e sempre em reação ao aumento do preço de outros compradores ou à procura de compradores espanhóis».

E garantem que os resultados estão à vista: «Os resultados são o desânimo dos produtores, o encerramento de vacarias todas as semanas, o aumento do número de animais para abate por falta de alimento ou de dinheiro para os comprar e a venda de leite diretamente dos produtores portugueses para compradores espanhóis, à medida que terminam os contratos anteriores», lamentaram.

