Leilão: quem vai comprar uma peça deste painel para salvar as pradarias marinhas da Ria Formosa?

Entornointeligente.com /

O Nascimento de Neptunia é o nome de uma obra inspirada nas pradarias marinhas , constituída por 154 peças individuais, que vai ser posta a leilão, peça por peça. O valor obtido reverte para trabalhos de conservação marinha desenvolvidos pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, na Ria Formosa.

A obra foi concebida pelos artistas plásticos Gezo Marques e José Aparício Gonçalves. Os interessados têm até dia 28 de Outubro para adquirir um dos 154 painéis e contribuir, desta forma, para a conservação destes importantes habitats, que são importantes sequestradoras de carbono e abrigo de muitas espécies , mas perderam metade da sua cobertura nos últimos 40 a 50 anos.

Os criadores da obra reuniram-se há alguns meses com a investigadora do CCMAR Carmen Santos, para falarem sobre as pradarias de ervas marinhas e a sua importância, quando mostraram à cientista a concepção da obra que iam criar.

Foto Uma das 154 peça individuais que vai ser vendida individualmente Universidade do Algarve «É uma representação muito genuína das ervas marinhas, sob a forma de uma sereia rodeada de diferentes criaturas marinhas, mostrando a beleza e vulnerabilidade destes ecossistemas e também uma das suas funções ecológicas, o suporte da biodiversidade «, comenta Carmen Santos, citada num comunicado da Universidade do Algarve.

Constituídas por plantas aquáticas que formam um complexo sistema de rizomas — caules que crescem na horizontal —, as pradarias marinhas são fundamentais no combate às alterações climáticas , pois são importantes sequestradoras de carbono. Mas estas florestas azuis perderam metade da sua cobertura nos últimos 40 a 50 anos em todo mundo.

Um relatório co-assinado por investigadores da Universidade do Algarve e publicado em 2020 na revista científica Nature Communications , que tem como principal autora Carmen Santos, indica que, na Europa, estes ecossistemas começam a recuperar. Mas continua a ser crucial encetar esforços para conservar as pradarias que restam e restaurar as que a actividade humana ajudou a destruir.

Foto Os dois autores do painel, os artistas plásticos Gezo Marques e José Aparício Gonçalves Universidade do Algarve A má qualidade da água é um dos factores que pode afectar as pradarias, bem como certas artes de pesca.

Há mais de 30 anos que o grupo Algae – Marine Plant Ecology Research – estuda estes ecossistemas. «Cada vez mais se percebe a contribuição destes ecossistemas para o ambiente , mas também para as pessoas porque purificam a água, sequestram carbono, protegem a costa e são o suporte da biodiversidade e dos recursos pesqueiros», diz o investigador do CCMAR e professor da Universidade do Algarve Rui Santos, que lidera o grupo Algae – Marine Plant Ecology Research – que estuda as pradarias marinhas há mais de 30 anos.

«A verba angariada será importante para ajudar a financiar os nossos esforços para a reconstrução das populações de ervas marinhas na Ria Formosa, que são o habitat dos cavalos-marinhos que estão ameaçados de extinção neste sistema», concluiu Rui Santos, citado no comunicado da Universidade do Algarve.

As 154 peças estão já disponíveis para serem adquiridas na Oficina Marques , em Lisboa, e através do site www.nascimentodeneptunia.pt , até dia 28 de Outubro. Após essa data, os painéis procurarão recordar os seus proprietários que somente remando todos para o mesmo lado, na defesa do meio ambiente, será possível levar o planeta a bom porto.

Os autores do painel inspiraram-se na filha do senhor dos mares para responder ao desafio lançado pela parceria entre Hendrick’s Gin e o Project Seagrass , para a recuperação das pradarias marinhas, que decorre desde 2013 e está aberto à ciência cidadã

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com