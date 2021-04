Leilão em Londres. Obra de Paula Rego sem licitações

Entornointeligente.com / Uma obra da pintora portuguesa Paula Rego que foi a leilão esta quinta-feira em Londres, e cujo valor estava estimado em cerca de um milhão de euros, acabou por não ser vendida.

O quadro de pastel sobre papel pintado The Aunt (A Tia), com cerca de 1,80 por 1,20 metros, concluído em 2006, foi a leilão pela Phillips, com uma estimativa de entre 800 mil libras (922 mil euros) e 1,2 milhões de libras (1,38 milhões de euros).

A obra é inspirada no romance Nada, da escritora espanhola Carmen Laforet.

LINK ORIGINAL: iOnline

