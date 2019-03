Leilão do trecho central da ferrovia Norte-Sul é nesta quinta, com lance mínimo de R$ 1,3 bi

Entornointeligente.com / Compartilhe por Facebook Twitter WhatsApp Comentários Anterior Proposta aprovada na Câmara eleva despesas em R$ 9,5 bilhões Próxima Latam admite interesse em comprar parte das operações da Avianca Mais lidas no Globo 1. Guedes diz que não insistirá no cargo caso sua agenda não seja aceita Marcello Corrêa e Manoel Ventura 2. Marcela Temer pede a Bretas devolução de celular e talão de cheques apreendidos Aguirre Talento 3. Guedes bate boca com senadores sobre Previdência Marcello Corrêa e Manoel Ventura 4. Bolsonaro culpa saúde por falhas na articulação e diz que não tem como atender a todos os parlamentares Tiago Aguiar* 5. General que duvidou de tortura a Dilma é indicado para Comissão de Anistia pela ministra Damares Alves Juliana Dal Piva e Bruno Abbud Mais de Economia Ver mais Para comentar é necessário ser assinante Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal Perguntas mais frequentes • Termos de uso Comentar comentários Carregar mais comentários Portal do Assinante Agência O Globo Fale conosco Expediente Anuncie conosco Trabalhe conosco Política de privacidade Termos de uso © 1996 – 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com