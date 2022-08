Lego homenageia Ucrânia no Dia da Independência

Entornointeligente.com /

Brickmania, a empresa que fabrica as conhecidas peças da Lego, produziu um vídeo a homenagear a Ucrânia, que celebra esta quarta-feira o Dia da Independência.

No vídeo, surgem peças como Saint Javelin, um 'meme' criado por Christian Bory e que retrata várias figuras religiosas a carregarem uma arma antitanque.

Também aparecem veículos blindados e drones, assim como soldados. No final da publicação, há ainda uma personagem lego que se parece com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

Veja o vídeo:

#Brickmania is proud to present a tribute to the brave people of #Ukraine as well as a celebration of #IndependenceDayofUkraine and our Ukraine benefit lineup! Slava Ukraini! pic.twitter.com/Au7FZMaFgV

— Brickmania Toys (@brickmaniatoys) August 23, 2022

LINK ORIGINAL: iOnline

