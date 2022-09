Legisladores ven lentitud en la lucha contra los avasalladores

Entornointeligente.com /

La lucha contra el avasallamiento de tierras en el departamento se estancó. A más de dos meses de la creación de la Comisión Interinstitucional, liderada por la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, todavía no se conocen los resultados ni avances para colaborar a las víctimas. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles confirmó ayer que los integrantes de la comisión no volvieron a reunirse desde el 11 julio. Lamentó que a la fecha sólo se haya escuchado a los afectados de un solo municipio cuando también hay víctimas en otras regiones. «El proceso que están haciendo es bastante lento, eligieron, primero, empezar por Arbieto, sólo se han recibido las denuncias de personas de ese lugar, pero hasta ahora no hay avances para escuchar a las víctimas de otros municipios», dijo. La legisladora dijo que ante los reclamos de los afectados por la demora se envió una solicitud a los miembros de la comisión para que reactiven las reuniones e informen sobre los avances. «Si cada dos meses vamos a atender a un municipio, no vamos a lograr escuchar otras denuncias. Es importante actuar con celeridad porque además no olvidemos que Cochabamba concentra el 25 por ciento de los avasallamientos a nivel nacional», puntualizó. El senador del MAS Hermo Pérez indicó que la comisión tiene programada una reunión para esta semana. En esta los integrantes presentarán un informe detallado acerca de las acciones que se impulsan para coadyuvar a las víctimas. Recordó que la comisión está integrada por el INRA nacional y departamental, la Policía y el Consejo de la Magistratura. Pérez agregó que se recibió siete denuncias con documentación de los afectados y explicó que la decisión de iniciar con el análisis de casos de Arbieto se debe a que se identificó que en la región del valle alto la problemática es crítica y pone en riesgo a comunidades agrarias.

