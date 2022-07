Legisladores de Súmate piden una solución para las filtraciones de la represa Quecoma

Entornointeligente.com /

Los legisladores de Súmate inspeccionaron ayer la represa Quecoma, en Sacabamba, donde evidenciaron que el embalse tiene filtraciones desde hace 12 años sin que ninguno de los prefectos haya buscado una solución. La represa Quecoma se entregó en 2010 en la gestión de Manfred Reyes Villa y demandó una inversión de 7,7 millones de bolivianos. Sin embargo, por las filtraciones se sigue un proceso contra el entonces prefecto. El lunes, una comisión de legisladores del MAS también inspeccionó la obra y pidió continuar con el juicio contra la exautoridad, líder de Súmate. La defensa del exprefecto y actual alcalde de Cochabamba denunció que el proceso forma parte de la «arremetida judicial» contra la autoridad por que representa una «amenaza política» para el MAS. El asambleísta departamental Rodrigo Valdivia (Súmate) dijo que, más allá del proceso, pedirán que el gobernador Humberto Sánchez le dé una solución a la represa. «Hemos venido a verificar cómo está la represa. Más allá de cómo se dieron los hechos, lo que tenemos que demandar es que se solucione, y confío en la voluntad del Gobernador para que interponga sus buenos oficios más allá del proceso», dijo Los comunarios exigieron que deben caer todos los responsables, incluidas las empresas que se adjudicaron y los fiscales de obra.

Comunarios «Queremos un proyecto que nos beneficie, no queremos desperdiciar esta agua, queremos producir año redondo. Este proceso no sabemos cuánto va a durar, pero queremos una pronta solución aprovechando los canales de riego», dijo un poblador de Alto Quecoma, Edwin Claros. Otra pobladora, Silvia Claros, expresó: «Este año ha sido más la filtración. Lo único que queremos es que haya una solución, que haya mantenimiento y que los canales de riego funcionen. Del proceso la ley se encargará. Producimos todo tipo de verduras, pero no se hace uso de las canaletas, no queremos desperdiciar esta agua».

