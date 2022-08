Legisladores de CC verifican la toma de tierras en la Hacienda Angostura

Entornointeligente.com /

Ante denuncias de avasallamiento y biocidio en predios de la Hacienda Angostura o Canelas, la senadora Andrea Barrientos y el diputado Rory Ordoñez, ambos de Comunidad Ciudadana (CC), verificaron ayer con una inspección el avance de asentamientos ilegales en tierras productivas y el cierre de canales de riego. Tras el recorrido, los legisladores exhortaron al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Armando Mita, a asumir acciones para resguardar la propiedad privada y solicitaron públicamente al gobernador Humberto Sánchez tomar medidas para destapar las acequias y así proteger la vocación agrícola de la zona. «Hemos visto que los terrenos son productivos y que existe un bloqueo a las acequias que no permite el riego de los sembradíos. Es lamentable que se tome de esta manera una propiedad privada, ni siquiera hay una redistribución adecuada de los lotes, están construyendo como sea un cuartucho con una puerta y ventana», sostuvo. En la visita, los parlamentarios constaron que los canales principales y secundarios de riego fueron tapados con promontorios de tierras y se usan como caminos para ingresar a edificar cuartos. «La falta de acción de las autoridades está mandando el mensaje que uno puede tomar lo que se le da la gana, si esto sigue se está condenando a los dueños que poseen tierras en Cochabamba, es una muestra que no hay garantías», puntualizó. Durante la inspección, una de las propietarias de la Hacienda Angostura, Luz Marina Canelas, denunció que el cierre de canales de riego perjudica la producción de forraje para el ganado, situación que obliga a importar insumos y alimentos secos desde Santa Cruz. «Los asentamientos son ilegales, no es posible que el INRA y la Policía se basen en fotocopias para no hacer nada. Esta granja tiene dueños, no es una dotación, es territorio comprado por mis abuelos», explicó. Canelas aclaró que en el lugar no hay terrenos en venta y cuestionó que los asentados no presenten documentos y planos de la ubicación de los supuestos lotes que habrían adquirido. El asedio provocó que la producción de leche baje hasta un 80 por ciento en la finca y la muerte de 25 cabezas de ganado, complementó.

Critican comisión creada por el MAS El diputado de CC Rory Ordoñez cuestionó la falta de medidas para proteger las tierras productivas en el departamento y lamentó que la bancada del MAS haya creado una comisión para hacer seguimiento a las denuncias de avasallamientos sin convocar a la oposición para analizar la problemática.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com